7 ознак, що вами маніпулюють

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Сім способів контролю над вами, які ви не помічаєте
Сім способів контролю над вами, які ви не помічаєте / pinterest.com.au

Люди вважають таку поведінку близьких звичною і пояснюють це тим, що : "Просто він/вона такий(-а)" або "Це так типово для неї/нього". Психотерапевт Сергій Киснетів порівнює цю ситуацію з купою взуття біля вхідних дверей, до якої звикаєш з часом і не помічаєш.

Ці види поведінки є способами контролю над людиною, вони породжують дисбаланс влади у стосунках та є ключами до мотивації іншої людини.

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1. Ігнорування ваших думок і почуттів

Над вами сміються або над вашими словами. Або ж людям байдуже, що ви вважаєте поганим, ваші почуття для них неважливі, можливо, смішні або ваші думки помилкові. Або ж те, що ви "занадто чутливі" або "занадто емоційні" – це маніпуляції, чисті і прості.

2. Обзивання чи приниження вас

Коли ви скаржитеся на чиюсь дію чи бездіяльність (хтось не виконав обіцянку або змусив вас чекати годину) – це одне і це нормально. А от коли постійно критикують характер, починаючи зі слів "Ти ніколи.." або ж "Ти постійно…" – це маніпуляції. У цей момент ви відчуваєте себе приниженим та пригніченим.

Вами маніпулюють, якщо критикують характер, починаючи зі слів
Вами маніпулюють, якщо критикують характер, починаючи зі слів "Ти постійно..."

І ще до всього виправдовуєте цю людину – "Він назвав мене так, тому що я розчарувала його/її" або "Насправді, він/вона не мав(-ла) на увазі те, що сказав(-ла). Це був просто такий момент". Так ви лише заохочуєте таку поведінку.

3. Газлайтинг

Це силова гра, у якій одна людина сприймає іншу як слабшу та ту, що більше підпадає під маніпуляції. Батьки часто роблять це з дітьми, використовуючи при цьому свій авторитет для того, щоб контролювати ситуацію. Така людина переконана, що знає ваш рівень впевненості у вашому сприйнятті та невпевненості.

Вашу думку або бачення реальності ставлять під сумнів, заперечуючи все, що ви сказали. А потім людина припускає, що ви все це вигадали або ж неправильно зрозуміли.

4. Ставлення до вас зі зневагою

На ваші слова люди демонструють фізичні жести, такі як закочування очей, щоб висловити зневагу. Вони також можуть знущатися та смітися з вас та ваших слів. Здорові стосунки передбачають взаємну повагу та відсутність зневаги.

До вас ставляться зі зневагою
До вас ставляться зі зневагою

5. Проектування почуттів людини на вас

Це улюблений трюк нарцисів. Замість того, щоб брати на себе відповідальність за свої негативні почуття, нарциси провокують їх на інших людиней. Нарцис намагається зробити, до прикладу, гнів, вашим. Попри те, що ви бачите його гнів (стиснуті кулаки, зімкнення щелеп, почервоніння) ви змушені захищатися та говорити, що ви не злитеся.

6. Маніпулювання вашою невпевненістю

Людина використовує знання про вас, щоб бути впевненим, що ви нікуди не дінетеся. До прикладу, ви нервуєтеся, коли хтось злиться і швидше за все, ви відступите, якщо вам кинуть виклик.

7. Саботаж

Один з токсичних видів поведінки – відмова вислухати чи обговорити проблему, яку ви підняли. Це вас одночасно і розчаровує, і принижує. Найгірше, що ви можете зробити – взяти на себе відповідальність за чиюсь відмові від спілкування. Погано, коли ви звикнете до такої самокритики або звинуватите себе у тому, що вибрали "невдалий" час для розмов.

via GIPHY

Всі вищеперераховані види поведінки – це зусилля для того, щоб контролювати вас. Здорові стосунки не мають їх містити.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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