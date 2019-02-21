Які фактори впливають на сексуальний потяг у жінок

Зниження статевого потягу, або просто відсутність бажання до сексу в жінки не є страшною проблемою, але це приводить до погі якості життя, руйнує сім'і, і може бути наслідком серйозного захворювання.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Фактори, які ведуть до зниження лібідо можна розділити на 2 основні групи:

Фізіологічні причини відсутності сексуального бажання:

вагітність та період годування груддю; прийом контрацептивів; інфекції сечо-статевої системи, кандидоз; цукровий діабет; захворювання щитовидної залози; менопауза; захворювання серцево-судинної системи; диспареунія (болі при статевому акті) прийом антидепресантів, засобів для схуднення.



Статевий потяг жінки залежить від психічних та фізіологічних факторів

Психологічні причини відсутності сексуального бажання у жінок:

стрес; депресія; тривога; проблеми у стосунках з партнером; страх вагітності; хронічна втома; знижена самооцінка. Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Тут можна багато писати і говорити. Проте, хто як не ви самі знаєте краще всі психологічні аспекти у ваших стосунках? Цінуйте і бережіть один одного, і все у вас буде добре”.

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