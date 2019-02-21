Які фактори впливають на сексуальний потяг у жінок

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Від чого залежить жіноче лібідо
Від чого залежить жіноче лібідо / pixabay.com

Зниження статевого потягу, або просто відсутність бажання до сексу в жінки не є страшною проблемою, але це приводить до погі якості життя, руйнує сім'і, і може бути наслідком серйозного захворювання.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Фактори, які ведуть до зниження лібідо можна розділити на 2 основні групи:

Фізіологічні причини відсутності сексуального бажання:

  1. вагітність та період годування груддю;
  2. прийом контрацептивів;
  3. інфекції сечо-статевої системи, кандидоз;
  4. цукровий діабет;
  5. захворювання щитовидної залози;
  6. менопауза;
  7. захворювання серцево-судинної системи;
  8. диспареунія (болі при статевому акті)
  9. прийом антидепресантів, засобів для схуднення.

Жіноче лібідо
Статевий потяг жінки залежить від психічних та фізіологічних факторів

Психологічні причини відсутності сексуального бажання у жінок:

  1. стрес;
  2. депресія;
  3. тривога;
  4. проблеми у стосунках з партнером;
  5. страх вагітності;
  6. хронічна втома;
  7. знижена самооцінка.
     
    Акушер-гінеколог Уляна Кравець
    “Тут можна багато писати і говорити. Проте, хто як не ви самі знаєте краще всі психологічні аспекти у ваших стосунках? Цінуйте і бережіть один одного, і все у вас буде добре”.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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