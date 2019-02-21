Які фактори впливають на сексуальний потяг у жінок
Зниження статевого потягу, або просто відсутність бажання до сексу в жінки не є страшною проблемою, але це приводить до погі якості життя, руйнує сім'і, і може бути наслідком серйозного захворювання.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Фактори, які ведуть до зниження лібідо можна розділити на 2 основні групи:
Фізіологічні причини відсутності сексуального бажання:
- вагітність та період годування груддю;
- прийом контрацептивів;
- інфекції сечо-статевої системи, кандидоз;
- цукровий діабет;
- захворювання щитовидної залози;
- менопауза;
- захворювання серцево-судинної системи;
- диспареунія (болі при статевому акті)
- прийом антидепресантів, засобів для схуднення.
Статевий потяг жінки залежить від психічних та фізіологічних факторів
Психологічні причини відсутності сексуального бажання у жінок:
- стрес;
- депресія;
- тривога;
- проблеми у стосунках з партнером;
- страх вагітності;
- хронічна втома;
- знижена самооцінка.
Акушер-гінеколог Уляна Кравець“Тут можна багато писати і говорити. Проте, хто як не ви самі знаєте краще всі психологічні аспекти у ваших стосунках? Цінуйте і бережіть один одного, і все у вас буде добре”.
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