Ми можемо зупинити інфекцію ще до того, як вона потрапить в наш організм – якщо будемо дотримуватись рекомендації ВООЗ. Гігієна та знезараження поверхонь – допоможуть уникнути зараження небезпечними інфекціями, зокрема й коронавірусом. Виявляється, є чимало способів, які можуть зробити поверхні безпечними і вільними від вірусів та бактерій.

Використання антимікробних металів або спеціальних покриттів в тих місцях, до яких ми найчастіше торкаємося, знизить ризик поширення всякої зарази, пише BBC.

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Поверхні, до яких ми торкаємося кожен день, – потенційні знаряддя перенесення інфекцій,

– пояснив дослідник інфекційних хвороб в Імперському коледжі Лондона (Велика Британія) Джеральд Ляру-Момю.

Важливо: вірус Sars-CoV-2, який є збудником хвороби COVID-19, може жити на картонних поверхнях до 24 годин, а на пластикових і металевих (нержавіючої сталі) – до трьох днів.

Крім того, деякі бактерії, зокрема кишкової палички і золотистого стафілокока, можуть залишатися життєздатними на поверхнях неживих об'єктів впродовж декількох місяців.



Мідь не зовсім естетичний та актуальний матеріал для лікарень чи громадських місць / Фото Unsplash

Якими повинні бути поверхні, щоб знищити віруси

Мідь не сприяє поширенню бактерій

Дослідник Ляру-Момю переконує, що мідні сплави антибактеріальні та антивірусні, вони здатні знищувати понад 99,9% бактерій всього за дві години.

Втім, мідь рідко використовують в медустановах. Це дорогий метал, його важче чистити і наразі є більш естетичніші метали.

Обробка поверхонь новою технологією

Мідні поверхні можна обробляти лазером, створюючи грубу текстуру, що збільшує площу поверхні й, таким чином, кількість бактерій, які вона здатна знищити.

І така обробка буде корисна не тільки для дверних ручок, а й, наприклад, для медичних імплантатів при заміні тазостегнового суглоба, знижуючи ризик інфікування.

Титанові поверхні є безпечними

Актуальним у протидії бактерій є застосування титану і титанових сплавів. Їх можна гідротермально, під впливом високої температури і тиску, обробляти так, що тонкий лист металу після цього буде мати гострі виступи і краю, що може знищити різні види бактерій.

Крім того, діоксид титану, якщо на нього впливати ультрафіолетом, утворює активні форми кисню, такі як пероксиди, які інактивують (блокують) мікроби. Таку систему вже застосовують в стоматології, зокрема у покриттях брекет-систем.



Титанові поверхні є безпечними / Фото Unsplash

Є й інші пропозиції щодо зміни текстури поверхні.

Крильця цикад: як можуть допомогти комахи

Крила цих комах мають гідрофобні властивості, крапельки води просто скочуються з них разом зі шкідливими речовинами. Вони буквально всіяні крихітними шипами, які перешкоджають утворенню на поверхні бактеріальних колоній.

Наука може знайти спосіб повторити штучно поверхню подібну на крильця цикад.



Поверхні радять змащувати ефірними оліями / Фото Unspalsh

Як можуть допомогти ефірні олії

Природа сама пропонує нам всілякі варіанти боротьби з поширенням інфекційних захворювань.

Є багато доказів ефективності ефірної олії в якості антибактеріальних і антивірусних інгредієнтів.

Так, зокрема аерозоль масла чайного дерева має сильний антивірусний ефект і здатний блокувати зразки вірусів з ефективністю, що перевищує 95% – всього за 5-15 хвилин впливу.

Подібні дослідження поки тільки на експериментальній початковій стадії.

В теорії такі природні матеріали можна було б перетворити на антимікробні покриття, але ще треба багато чого дослідити та з'ясувати точну кількість основних інгредієнтів, тип мікроорганізмів, на боротьбу з якими будуть спрямовані ці покриття.