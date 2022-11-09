На Херсонщині будуть нові військові адміністрації: Зеленський підписав відповідний указ

Президент України підписав указ про створення 4 нових військових адміністрацій на території Херсонської області. Нові сільські та міські адміністрації будуть по лівий берег Дніпра.

Наказ про створення українських військових адміністрацій на Херсонщині з'явився ввечері 9 листопада на офіційному сайті президента. Відбулося це на фоні новин про те, що Росія виводить свої війська з Херсона.

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Де будуть нові військові адміністрації

В указі, який підписав Зеленський, йдеться, що документ прийнято на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Зокрема, військові адміністрації з'являться у таких населених пунктах:

селі Долматівка Скадовського району Херсонської області;

місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області;

місті Каховка Каховського району Херсонської області;

селі Хрестівська Каховського району Херсонської області.

Скадовський та каховський райони Херсонщини: показуємо на карті



Адміністративний поділ Херсонщини / Фото зі сайту "Децентралізація"

Контрнаступ ЗСУ на Херсон: актуальна інформація

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань по обіді розповідав, що на околицях Снігурівки Миколаївської області – жорстокі бої, а біля Берислава на Херсонщині окупанти облаштовують позиції та вкопують вилку кількість техніки.

Пізніше у мережі почали поширюватись фоторафії, на яких видно прапор над Снігурівкою та українського воїна на фоні моста, що був раніше під контролем у росіян. Станом на 18:00 офіційної інформації про те, чи Збройним Силам вдалось звільнити місто, не було.

Херсонський активіст Молчанов розповів про те, що Збройним Силам вдалось вщент розгромити ворога на цьому напрямку та навіть змусити окупантів вчинити "жест доброї волі".

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Окупанти усвідомлюють свою неминучу поразку, тому тікають з Правобережжя Херсонщини на лівий берег Дніпра. Однак там вони починають створювати нові лінії оборони. Ймовірно, готуються до вирішальних боїв зі Збройними Силами України.

Варте уваги – Подоляк про відступ росіян з Херсонщини: дивіться відео