Окупанти заселяються в будинки, звідки "евакуювали" людей: яка ситуація в Херсоні

Росіяни у Херсоні заходять у покинуті домівки херсонців та сидять там. Також слід врахувати, що окупанти аж ніяк не "евакуювали" із Херсону 35 тисяч людей, як вони вихваляються.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що цілком ймовірно, що окупанти вивезли з міста до 20 тисяч херсонців.

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Частково, за словами Молчанова, – це прихильники "русского міра" та відверті колаборанти, а інші – можливо побоялися обстрілів.

"Постачання продуктів харчування з вільної України, у Херсоні припинилося давно. А відтак, правий берег Херсона найближчим часом може опинитися на межі гуманітарної катастрофи, адже росіяни навряд будуть займатись постачанням", – каже активіст.

Що відбувається у Херсоні та ообласті

Якщо ми говоримо про прифронтові міста та села, які проіснували в окупації до звільнення, то там не було жодної цивільної влади, місцеві колаборанти, в кращому випадку – вказували на ті місця, які можна пограбувати,

– каже Молчанов.

За словами громадського діяча, така ж ситуація зараз й у Херсоні – у місті відсутні органи влади, жодної судової системи й не було. Також Молчанов зазначає, що у місті немає зв'язку, росіяни контролюють трафік з мобільних телефонів, саме тому – дуже часто вимикають мережу тоді, коли на переправу виходять великі колони техніки.

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На місто чекає тотальне безвладдя, адже немає жодної влади – херсонці зараз самі собі влада.

"Евакуація" з Херсону

За допомогою так званої евакуації цивільних з Херсону, а також нібито виведення своїх військ росіяни хотіли використати досвід ЗСУ. Ми інформаційно повідомляли й поширювали тему наступу на Півдні, а самі деокупували Харківщину. Так вони втратили стратегічну ініціативу, тепер намагаються її відновити шляхом обману.

Що відбувається на Херсонщині