У Херсоні повторно лунали вибухи: центр міста без електрики, пошкоджений потяг прямує до Києва

Зранку 15 жовтня росіяни атакували Херсон авіабомбами. Ударною хвилею був пошкоджений вагон потяга Херсон – Київ.

Окупанти вкотре за день обстрілюють Херсон. У місті знову чути вибухи.

Дивіться також Розпочали енергетичний терор з Херсонщини: що відомо про ситуацію в області

Росіяни б'ють по Херсону

Станом на 17:32 обстріл Херсона триває. Біля 17:00 ворог знову скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань, зазначив голова Херсонської держадміністрації Олександр Прокудін.

О 16:50 у МВА повідомляли про чергові вибухи у місті.

Нагадаємо, що Херсон кілька разів потрапляв під обстріл російської армії. Зранку ворог скинув у районі об'єкта критичної інфраструктури дві керовані авіабомби. Це сталося орієнтовно о 10:30. Згодом в Укрзалізниці уточнили, що під час вранішньої атаки був пошкоджений вагон поїзда №102 Херсон – Київ – на щастя, люди не постраждали, вибито декілька вікон. Крім того, там зазначили, що потяг вже вирушив до місця призначення.

Також через обстріл у центрі міста зникло світло, у деяких районах – ще й вода. У місті погіршився зв'язок і пропав інтернет.

Біля 16:00 у Херсоні знову гриміли вибухи.

Місто – під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків,

– написав у телеграм глава Херсонської МВА Роман Мрочко.

Згодом у Херсонській військовій адміністрації заявили, що вже відновили світло в Шуменському та мікрорайоні ХБК, у центрі міста, на Житлоселищі та Острові.

Росія не припиняє щоденні обстріли Херсону: що відомо