Були перестрілки, – Молчанов розповів про пошук російських військових, яких "забули" в Херсоні

На тлі наступу ЗСУ російські окупанти втекли з Херсона, відступивши на лівий берег Дніпра. Наразі в самому місті та у звільнених населених пунктах області відшукують "загублених" російських військових.

Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він не виключає, що окупанти можуть ховатися у домівках, які були залишені місцевими мешканцями під час так званої евакуації.

До речі Вже видно рух, – Світан розповів, куди перекидають російські війська, які втекли з Херсона

Чи багато у Херсоні "забутих" російських окупантів

Молчанов зауважив, що у звільнений від російських загарбників Херсон щонайменше тиждень обіцяють нікого не впускати. У місті все досить серйозно – там відшукують "загублених" окупантів.

Уже відшукали декого і були перестрілки. Тобто не всі зрозуміли, що їм треба здатися, що у них немає іншого вибору,

– сказав херсонський активіст.

За його словами, поки що рахунок знайдених загарбників іде на десятки, а не на тисячі, хоч Росія й заявляла, що "забула" більш ніж 3 тисячі своїх солдатів та офіцерів. Тож, можливо, що вони "годують раків" у Дніпрі після невдалих спроб евакуюватися в останню ніч перед заходом ЗСУ в Херсон.

Яка зараз ситуація у Херсоні та що відомо про пошук російських військових, яких там "забули": дивіться відео

У чому небезпека "загублених" росіян

Молчанов вважає, що окупанти можуть ховатися у домівках, які були залишені місцевими мешканцями. До того ж у багатьох із них були ключі від квартир, адже деякі прибічники "русского міра" добровільно надавали загарбникам доступ до своїх помешкань, тікаючи з Херсона під час так званої евакуації.

Тому, на його думку, коли мовиться про безпеку, треба робити дещо гнучкішим законодавство про недоторканність житла. Адже, хоч, ймовірно, у Херсоні й немає 3 тисяч "загублених" росіян, але 300 чи 400 – це доволі небезпечно в умовах, коли в місті залишилося приблизно 80 тисяч цивільних.

Вони можуть і здатні на багато чого, особливо, коли ми побачили, як вагнерівці, наприклад, розправилися з солдатом, що здався в український полон, а потім чи то був обміняний, навряд чи вони могли його викрасти. Це зараз телеграмом гуляє відео,

– наголосив Молчанов.

Він зауважив, що Росія – це абсолютно хворе суспільство, бо там роблять Пригожина одним із трьох національних героїв, які нібито успішні в бою. Тож, якщо хворе ціле суспільство, то хворими на такі манії можуть бути й російські солдати.

Тобто вони не просто воєнні злочинці, які можуть грабувати, ґвалтувати. Це, знаєте, може бути наслідком безкарності з боку держави. Колись Гітлер сказав німцям: я вас звільняю від пут буржуазної моралі – ви можете робити все, що хочете,

– заявив активіст.

Тож, за його словами, одні німецькі окупанти поводилися чемно як цивілізована й культурна нація, а інші – як звичайні свині, тому що вони знали, що їм за це нічого не буде. Якби росіяни обмежувалися лише цим, то була би просто біда, а так виходить біда в квадраті, бо схоже на те, що російське суспільство масово хворе на таку манію.

Звільнення Херсона: головне