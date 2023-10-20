У колаборантів шалена паніка: що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини

Окупанти суттєво посилили обстріли правобережжя Херсонщини. Несподівано, але вони почали гатити і по лівому берегу регіону.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка Євгенія Вірлич, зауваживши, що обстріли окупантів з лівого берега на правий суттєво посилилися ще наприкінці вересня. Вони досі не вщухають.

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Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

Як наголосила Вірлич, цікаво, що росіяни обстрілюють як правобережжя, так і лівобережжя Херсонщини. Про це неодноразово говорили місцеві жителі.

Сильна паніка у колаборантів та представників окупантів на лівому березі. Там йдуть нові призначення. Адже деякі колаборанти просто тікають – ніхто не знає, де вони взагалі. Було кілька таких випадків,

– розповіла журналістка.

В інформаційному полі окупанти почали активніше розповідати про власні успіхи на фронті. Переважно вони публікують старі або фейкові відео. Натомість українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на лівобережжі Херсонщини.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини – розповіла журналістка: дивіться відео

Паралельно окупанти посилили тиск на місцеве населення. Вони постійно агітують людей мобілізуватися до їхніх підрозділів. Також загарбники посилено "обробляють" дітей та підлітків своєю пропагандою. Це відбувається як на лівобережжі Херсонщини, так і в Криму.

Ситуація на Херсонщині: коротко