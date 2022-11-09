Відступ росіян із Херсона: де розташовується лівий і правий берег Дніпра – пояснюємо на карті

Росіяни заявили, що начебто покидають Херсон за розпорядженням міністерства оборони. Звідки вирішили тікати окупанти, та чи є правдивою ця інформація.

Окупанти часто брешуть, тому інформацію про відступ загарбників з Херсона потрібно сприймати дуже скептично, зокрема в цьому впевнені в Офісі Президента України. Однак якщо все-таки ворог заявив про "жест доброї волі", 24 канал покаже на карті, звідки можуть накивати п'ятами російські солдати.

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На якому боці Дніпра Херсон

Територія Херсонської області доволі велика та розташована на обох берегах Дніпра – правому та лівому. Однак сам обласний центр розташований на Правобережжі та до нього рішуче підступають Збройні Сили України.

Контрнаступ на Херсон: свіжа інформація

Збройні Сили щодня ліквідовують сотні загарбників. Станом на 9 листопада відправились на лави "200-тих" 77 950 окупантів. Лише за минулу добу українська армія відправила на концерт до Кобзона близько восьми сотень росіян.

Херсонський активіст Володимир Молчанов зазначив, що Збройним Силам вдалось вщент розгромити ворожі підрозділи в Снігурівці, що в Миколаївські області. Внаслідок цього загинули близько 100 путінських солдатів.

До речі, Снігурівка є важливою стратегічною ціллю для української армії. Її звільнення означатиме можливість для Збройних Сил наступати на Херсон та повністю зачистити обласний центр від ворога.

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Наразі мережею поширюється фото, на якому видно український прапор над Снігурівкою, однак невідомо, чи це правда. Станом на 19:00 від Генштабу немає підтвердження інформації про звільнення населеного пункту.

Варто також згадати, що Володимир Зеленський створив 4 нові військові адміністрації на Херсонщині. Усі вони розташовані на лівому березі Дніпра, що поки контролює ворог.

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