Бабуся з Херсонщини поцупила у росіян набої й передала їх ЗСУ: зворушливе відео

Українські військові зайшли у Херсон та низку населених пунтків області. У мережі публікують відео про те, як героїчні українці протистояли ворогу під час окупації.

Жителі Херсона радо зустрічали українських захисників. Місцеві зі сльозами на очах обіймали наших військовослужбовців та щиро дякували за звільнення від російського ярма.

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Бабуся "припасла" для наших воїнів набої

Одна з таких зворушливих історій потрапила у мережу. Український військовий завітав до місцевої жительки, аби повідомити про деокупацію території. Натомість бабуся віддала йому чимало набоїв, які ймовірно, поцупила в окупантів.

Бийте цих к******,

– сказала бабуся, плачучи.

Український військовий пообіцяв, що наступного дня привезе жінці їжу та гуманітарну допомогу.

На Херсонщині бабуся припасла для наших воїнів трохи набоїв: дивіться відео

Зверніть увагу! Росіяни залишили в місті чимало графіті зі своєю символікою, розбиті машини та деінде триколорні ганчірки. Одна з місцевих жительок розповіла, що окупанти буквально вчора пограбували її магазин.

Поліцейські та військові проводитимуть фільтраційні заходи. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати Херсон до нормального життя.

Нагадаємо, Українські захисники зустрілись з жителями звільненого населеного пункту на Херсонщині. Один з них під час окупації вкрав у росіян гранатомети. Тепер чоловік передає їх ЗСУ.

Звільнення Херсону: що потрібно знати

11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці радо зустрічали українських військових зі сльозами на очах та прапорами України

У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.

А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.

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