Рубль пішов за "русскім кораблем": у Херсоні на заправках приймають тільки гривні

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві підприємці в очікуванні повернення України масово перестали приймати рублі на заправках. На АЗС Херсона ціни виставляють у гривнях.

Російські пропагандисти скаржаться, що на заправках та в аптеках місцеві підприємці вимагають оплату тільки у гривнях, інформує 24 канал. Водночас низка компаній в Херсоні почала відмовлятися приймати російські рублі.

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У Херсоні дефіцит пального

Пропагандистські медіа пишуть, що співробітники однієї із заправок, що працює під брендом кримської АЗС, буцімто заявили, що така вимога надійшла до них від керівників.

Російський рубль також не хочуть міняти, а курс, яким обмінюють українську гривню на ринку, зріс у співвідношенні 1х2. Крім того, через брак пального в тимчасово окупованому Херсоні закриваються АЗС.

ЗСУ наступають на Херсон: що відомо

Через наступ ЗСУ окупанти готуються до відступу. Зокрема, про це може свідчити заява командувача вторгнення Росії Сєргєя Суровікіна. Посіпака Путіна нещодавно повідомив, що щодо Херсона можливі "непрості рішення".

Про те, що слова Суровікіна можуть свідчити, що Росія серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил, заявили у розвідці Міноборони Британії.

Крім того, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив евакуацію з правого берега окупованої Херсонської області. Саме з правого берега Дніпра Росія у жовтні перекидає техніку до Нової Каховки. Також у Бериславі припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади.

У відчаї окупанти погрожують підірвати Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували ГЕС.

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