У Херсоні було "гучно" на полігоні для мобілізованих

В тимчасово окупованому Херсоні в окупантів знову "бавовняна" атмосфера. Речник голови Одеської ОВА повідомив, що прилетіло цього разу на полігон, де навчались новоприбулі "мобіки".

Близько 12:40 місцеві телеграм-канали Херсонщини написали про вибухи в регіоні. Сергій Братчук опісля сказав, що для нас це чудова новина, бо чим більше "200-тих окупантів" – тим краще.

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Стовпи диму в небі над Херсонщиною

Поки офіційної інформації немає, однак в мережі уже з'явились фото місцевих, що живуть поруч з ворожим полігоном. На зображенні видно, як у небо підіймається густий стовп диму.

Десь під Херсоном зараз є полігон, де начебто тренуються "чмобіки", але щось там вибухає. Кажуть, "бавовнятко" літає. Чекаємо на позитивну інформацію. Щось вони (російські мобілізовані – 24 канал) там "не так" тренуються,

– прокоментував Братчук.



Вибухи на полігоні в Херсоні / Фото з відкритих джерел

Тривожні новини з Херсону для окупантів

Останні тижні українці з нетерпінням чекають новин з Херсону. Попри те, що місто та частково область перебувають під контролем у росіян, Збройні Сили повільно, але впевнено підступають до ворога та змушують його нервуватись.

Військовий експерт Денис Попович розповів, коли наша армія може звільнити Херсон. Він зазначив, що поки немає передумов, аби ЗСУ зайшли в місто вже сьогодні. Однак ворожі ЗМІ ведуть інформаційну підготовку до "жесту доброї волі", який може зробити російська армія.

Успіхи ЗСУ в регіоні важко не помічати. Завдяки нашій армії загарбники нещодавно зазнали нових втрат у населеному пункті Каїри, що в Херсонській області. Артилерійськими ударами наші вояки знищили до 30 окупантів – під завалами залишилось понад 100 загарбників.

Окрім того, військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розказав, як Збройні Сили "підсмажили" загарбників, зокрема у Новій Каховці, в Каховському районі, в Таврійському. Їхні військові частини вщент знищено.

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