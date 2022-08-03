У Херсоні чутно вибухи: ймовірно, прильоти в районі Чорнобаївки

У Херсоні пролунали вибухи. Також місцеві жителі повідомили про "прильоти" в районі Чорнобаївки.

Відповідну інформацію написали станом на 23:59 2 липня. Перед цим окупанти підірвали власний потяг на залізничній станції "Каланчак".

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На Херсонщині пролунали вибухи

Повідомляють про вибухи на Херсонщині. Пройдіть в укриття і не підходьте до вікон,

– мовиться у повідомленні.

Також у телеграм-каналі повідомили про вибухи в районі Чорнобаївки. Там праціювала ППО.

Після цього місцеві телеграм-канали повідомили про високоточні удари по:

Новій Каховці;

а також Бериславському району Херсонської області.

Коротко про останні новини з Херсонщини

На початку липня Володимир Зеленський дав наказ деокупувати Південь. Відомо, що наразі відбувається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.

2 серпня тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій розповів, що Збройні Сили України в області вже звільнили від окупантів 53 населені пункти.

У цей же день заступник голови Херсонської облради розповів, що переправи не розв'язують проблему окупантів. Тому після атаки по Антонівському мосту стало неможливим швидке перекидання важкої військової техніки ворогів.

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