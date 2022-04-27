У Херсоні мирний мітинг росіяни розігнали газом і гранатами

У середу, 27 квітня, мешканці Херсона вийшли на мирний мітинг проти окупації. Їх російські загарбники розігнали, використавши сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

На мітингу проти російських загарбників було небагато людей. Але це не завадило жорстоко розігнати їх. За наявною інформацією, внаслідок цього травмовано кількох людей.

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Херсон – це Україна

Мешканці Херсона на мітингу викрикували гасло: "Херсон – це Україна". Після чого їх почали розганяти силою, використовуючи сльозогінний газ, а також світло-шумові гранати. Відомо про чотирьох постраждалих. У двох чоловіків – опіки очей і носоглотки. Ще двоє отримали серйозніші травми.

Травмований чоловік 50 років, розірвалася димова шашка поряд з ним і він отримав відкритий перелом кісток лівої гомілки. Друга травмована – це жінка, 71 рік, біля неї щось вибухнуло, на ній згоріла куртка, вона отримала опіки грудної клітки та спини, складну травму грудної клітки,

– розповідала лікарка.

Вона зазначила, що постраждалу жінку відвезли до обласної лікарні. Чоловікові ж надають допомогу у травмпункті.

Окупанти розігнали мирний мітинг у Херсоні: дивіться відео

Окупанти хочуть провести референдум у Херсоні

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники планують провести "референдум" у Херсоні 1 травня. Раніше повідомлялося, що його перенесли на 27 квітня.

Згодом під час пресконференції Володимир Зеленський наголосив на тому, що "референдум" у Херсоні поставить крапку на переговорному процесі.

Олексій Арестович додав, що Україні в жодному разі не визнає "референдум", який можуть провести окупанти у Херсоні.

Варте уваги – оперативні дані по регіонах станом на 27 квітня: дивіться відео