У Херсоні нарешті запрацював український мобільний зв'язок, але з проблемами

Технічним командам таки вдалось відновити у тимчасово окупованому Херсоні мобільний зв'язок українських операторів. Проте згодом ЗМІ повідомили, що знову зникло покриття від Vodafone.

Про відновлення зв'язку відзвітував віцепрем'єр та голова Мінцифри Михайло Федоров. Він зазначив, що фахівці кілька разів виходили для ремонту обірваних оптичних кабелів, проте щоразу доводилося повертатись через ворожі обстріли.

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Вдалося полагодити пошкоджену мережу, – Федоров

Сьогодні зранку змогли відновити пошкоджену оптичну мережу та запустили мобільні мережі всіх трьох операторів, які працюють у Херсонській області,

– написав Федоров.

Урядовець розповів, що внаслідок обстрілів був обірваний оптичний кабель, який йшов від сусіднього міста до Херсона. Вже після цього не могли працювати базові станції. Фахівці з lifecell та "Київстару" провели тестування мережі і їм вдалось виявити місце обриву.

Координували роботу операторів та військових

Задля ремонту довелось координувати роботу операторів ОВА та військових ЗСУ. Лише завдяки цьому змогла працювати технічна бригада.

За інформацією "Суспільного" , попри ремонт, у Херсоні зникав зв'язок від Vodafone.

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Проблеми зі зв'язком у Херсоні з 30 квітня

Проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом у місті з 30 квітня. Тоді робили припущення, що окупанти могли відключити українських провайдерів. За інформацією місцевих активістів, цим фактом маніпулювали росіяни. Вони пробували переконати, що, мовляв, "українська влада покинула херсонців".

Окупанти зробили можливим підключення до кримського інтернету – аби могти стежити за населенням у мережі. Вже 2 травня у місті почав з'являтись зв'язок від lifecell та Vodafone, а подекуди – і "Київстар".

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3 травня російські війська обстріляли Кочубеївську громаду, що на Херсонщині. Є загиблий та поранені.

Херсонська облрада звернулась до жителів, які перебувають у тимчасовій окупації. Політики зазначили, що Україна про них пам'ятає та пообіцяли звільнення найближчим часом.

Наразі головне завдання російських військ у Херсонській області – це вихід на її адміністративні кордони. Задля цього окупанти шукають слабкі місця в позиціях українських військових.

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