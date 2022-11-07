А що сталося: у Херсоні припинили мовлення пропагандистські телеканали
Джерело:Владислав Назаров
У тимчасово окупованому Херсоні перестали транслюватися російські телеканали. Натомість з’явилося українське радіо "Суспільне".
Про це розповів спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. До речі, нині у Херсоні російські окупанти активно вдають вигляд, що нібито залишають правий берег Дніпра.
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У Херсоні припинили мовлення пропагандистські телеканали
Як заявив Назаров, пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити "Суспільне" на 92.00 FM.
Транслюють українське радіомовлення на Херсонщину із Миколаєва. Окрім цього, у тимчасово окупованому регіоні Українське Радіо лунає на середніх хвилях на частоті 1278 кГц (АМ або СХ-діапазон).
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк також підтвердила те, що у Херсоні припинили мовлення російські телеканали.
У них складнощі з українською мовою. Вони не можуть віщати на тому розумінні, яке близьке місцевому населенню. Це просто конкуренція. Натомість з’явилось наше радіо. Люди кажуть, що також почали з’являтися сигнали українського мобільного зв’язку,
– розповіла Гуменюк.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Нещодавно росіяни покинули приміщення Херсонської ОДА, вони вкрали все дороге майно.
- Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, що з обласного центру також повтікали колаборанти. Втім, морпіхи та десантники залишаються на правому березі Херсонської області.
- До того ж окупанти обікрали у Херсоні художній та краєзнавчий музеї. Загарбники також вивезли медичне обладнання та комп'ютери зі шкіл.
- Зауважимо, що 4 листопада окупанти запровадили в Херсоні цілодобову комендантську годину.
- Загарбники продовжують тероризувати цивільних на тимчасово загарбаних територіях. У Херсонській області вони масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра.
- Збройні Сили України нищать ворога на Херсонщині. Так, у Скадовському районі знищено склад з боєприпасами росіян.
- 5 листопада повідомлялося, що ЗСУ завдали ударів по переправі та вразили колону окупантів у районі населеного пункту Ольгівка. Також внаслідок вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.
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