У Херсоні і вдень, і вночі чути вибухи: місцевих просять не виходити на вулицю

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці повідомляють про часті вибухи. Окупаційна влада просить місцевих мешканців не залишати свої будинки.

Постійні вибухи в Херсоні

Про це 24 каналу повідомили власні джерела в місті. Вони зазначили, що постійні вибухи чутно вже протягом 3 – 4 днів.

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Вибухи відбуваються на околицях Херсона, деякі з них можуть бути з Чорнобаївки – це 10 кілометрів від міста. В проросійських телеграм-каналах просять мешканців не виходити на вулицю. Вдень і вночі щось постійно вибухає,

– зазначають джерела в місті.

Ситуація на Херсонщині

Напередодні місцеві жителі тимчасово окупованого Херсона чули вибухи та велику "хмару" чорного диму, її можна було побачити з усіх районів міста. Офіційної інформації про цей інцидент не було.

Також в Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що українські бійці провели успішну атаку позицій російських загарбників в області. Внаслідок удару вдалося знищити польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Давидів Брід. А раніше захисники вже у 20 вдарили окупантів в знаменитій Чорнобаївці.

Росіяни продовжують тортури і знущання з місцевих мешканців Херсонщини. За словами представника комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, окупанти вчиняють ті самі звірства, що раніше фіксували на Київщині.

Також останнім часом окупанти все частіше проводять незаконні затримання людей у Херсоні, які просто не сподобались окупантам. Арештовують навіть за слово "орки", або ж через те, що в них у телефоні є застосунок Дія, де написано про російський корабель.

А українська омбудсменка Людмила Денісова б'є на сполох через можливу гуманітарну катастрофу на Херсонщині. До прикладу, лише в Херсоні запасів медикаментів залишилося всього на 2 тижні.

Водночас самі мешканці тимчасово окупованої Херсонської області не підтримують загарбників та демонструють проукраїнські настрої. Вони виходять на мітинги та демонструють, що росіяни дарма прийшли на чужу землю.

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