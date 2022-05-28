У Херсоні на вулицях міста виявили написи "Херсон – це Україна"
Джерело:Суспільне Херсон
Херсон перебуває під тимчасовою окупацією російських військових. Попри пропаганду загарбників місцевих жителів закликають не здаватися і в місті з'являються підбадьорливі написи.
В Україні не забули про херсонців
Територіальна оборона Збройних Сил України зафіксувала на вулицях Херсона патріотичні написи. Зокрема, на стінах будівель з'явилися написи "Херсон – Україна" та "Херсон, вір ЗСУ".
До речі Будемо розбиратись, – Данілов про швидке просування окупантів на Херсонщині
Такими дописами місцевих жителів закликають не здаватися у боротьбі проти російської окупації. Більше того, херсонці повинні розуміти, що в Україні не забули про них та обов'язково звільнять територію Херсонщини від російських військ.
Напис "Херсон, вір ЗСУ" / Фото Територіальна оборона ЗСУ
Яка ситуація на окупованих територіях Херсонщини
- Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі. Незаконний крок Кремля засудили у Міністерстві закордонних справ України. У США та Європейському Союзі також засудили вчинок російського диктатора.
- Як відомо, російська окупаційна влада у травні запровадила бівалютну зону на Херсонщині, що є кричущим порушенням монетарного суверенітету України.
- Більше того, росіяни змушують місцевих підприємців ставити цінники у рублях і в гривнях та погрожують "прикрити" бізнес у випадку непокори.
- У Херсонській області через відсутність ліків поглиблюється гуманітарна криза. Через росіян неможливо здійснювати постачання медикаментів на Херсонщину.
Варте уваги З Херсонщини до Криму стоїть цілий караван вантажівок: Росія вивозить награбоване
- Росіяни вкрай побоюються контрнаступу ЗСУ, тому усіма способами намагаються втриматись на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Загарбники почали робити укріплення з краденого бетону.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти перемістили на Херсонщину велику кількість військової техніки. Загарбники перетягнули бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.
- Попри російську окупацію місцеві жителі продовжують давати відсіч росіянам. Андрій Грушко з Херсонської області поцупив у російських загарбників "УРАЛ" і передав його ЗСУ.
Це важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео