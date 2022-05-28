У Херсоні на вулицях міста виявили написи "Херсон – це Україна"

28 травня 2022 , 11:04
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Джерело:

Суспільне Херсон

Херсон перебуває під тимчасовою окупацією російських військових. Попри пропаганду загарбників місцевих жителів закликають не здаватися і в місті з'являються підбадьорливі написи.

В Україні не забули про херсонців

Територіальна оборона Збройних Сил України зафіксувала на вулицях Херсона патріотичні написи. Зокрема, на стінах будівель з'явилися написи "Херсон – Україна" та "Херсон, вір ЗСУ".

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Такими дописами місцевих жителів закликають не здаватися у боротьбі проти російської окупації. Більше того, херсонці повинні розуміти, що в Україні не забули про них та обов'язково звільнять територію Херсонщини від російських військ.


Напис "Херсон, вір ЗСУ" / Фото Територіальна оборона ЗСУ

Яка ситуація на окупованих територіях Херсонщини

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  • Росіяни вкрай побоюються контрнаступу ЗСУ, тому усіма способами намагаються втриматись на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Загарбники почали робити укріплення з краденого бетону.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти перемістили на Херсонщину велику кількість військової техніки. Загарбники перетягнули бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.
  • Попри російську окупацію місцеві жителі продовжують давати відсіч росіянам. Андрій Грушко з Херсонської області поцупив у російських загарбників "УРАЛ" і передав його ЗСУ.

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Автор: Михайло Гема