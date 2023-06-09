"Куди вам, я вам умру": у Херсоні врятували 96-річну жінку, вулицю якої повністю затопило
9 червня 2023, 08:34Читать новость на русском
Джерело:Костянтин і Влада Ліберови
Рятувальна операція з затоплений територій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС триває. У Херсоні врятували 96-річну жінку.
Відео порятунку пані Лідії оприлюднили у мережі. Про це повідомляє 24 Канал.
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Порятунок 96-річної пані Лідії
96-річна жінка мешкає на вулиці Дорофєєва у Херсоні, яка постраждала від затоплень найбільше. Бабусю евакували. На допомогу рятівникам прийшли лікарі.
Пані Лідію перенесли до карети швидкої. Їй було страшно, думала, що загине та постійно запитувала про це.
Куди вам, я вам умру!
– наголосив один з медиків.
У Херсоні врятували 96-річну жінку: дивіться відео
З-під окупованих Олешок врятували сім'ю
- Вранці 7 червня українські захисники фіксували наслідки затоплення Херсонщини через підрив окупантами Каховської ГЕС.
- Під Олешками жінці з дітьми довелося вилізти на горище, адже їхній будинок затопило.
- Коли хлопчик побачив дрон, він жестами з даху почав благати про допомогу. Також у мережі повідомили координати будинку, сподіваючись, що хтось зможе прийти на порятунок.
- Спочатку наші воїни скинули з дрона воду та їжу.
- Згодом для порятунку прибув човен. Сім'ю евакуювали до Херсона.
- Зауважимо, що журналісти зафіксували на відео момент зустрічі 12-річного Максима з військовим. Захисник запитав: "Ти водичку спіймав? Я тобі скидав". Хлопчик, побачивши захисника, підбіг його обійняти і подякувати.
- В ОК "Південь" зазначили, що людей евакуювали з сірої зони, тож подробиці будуть потім.
- До речі, аеророзвідник Держприкордонслужби з позивним Санта разом з водою доставив цій сім'ї записку "Евакуація буде. Санта". Згодом його дрон забезпечував супровід евакуаційної команди.