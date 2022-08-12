Ніхто не знає, що трапилося, – херсонський активіст про падіння лінії електропередач
На Херсонщині впала опора високовольтної лінії електропередач. Відомо, що вона веде від Запорізької АЕС в окупований Крим.
Інцидент значно додав клопоту росіянам. Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов.
До теми Ядерний шантаж: мєдвєдєв відкрито пригрозив європейським АЕС "випадковостями"
У росіян складнощі
Як зауважив активіст, напередодні окупанти анонсували підключення Запорізької АЕС, Енергодарської ТЕС та Каховської ГЕС до єдиної енергомережі росії. Для цього потрібно відновити лінії електропередач, які ведуть на Крим. Одна лінія йде через Чонгар з ЗАЕС, а інша – з Каховської ГЕС, яка зараз постраждала. Остання вже була пошкоджена у 2015 році, коли підірвали декілька стовпів.
"Тоді заступник начальника міліції ілля ківа, який вважався хоч і радикальним, але українським діячем, намагався заарештувати активістів, які підірвали стовпи. Він почитав їм мораль, що лише держава має право припиняти електропостачання до Криму, а не якісь там активісти", – розповів Молчанов.
окупанти поки не відновили лінії
Активіст з Херсона наголосив, що без відновлення цих ліній електростанції не зможуть працювати, адже у нас немає технологій, які дозволять накопичувати електроенергію. Тож наразі вони працюють на українського споживача, зокрема на окупованих територіях. Це єдина українська електромережа.
Коли ця додаткова опора впала і пошкодила саму лінію, були розірвані дроти, в окупантів додалося ще більше клопоту з відновленням. Звісно, вона впала не сама. Але яким чином це відбулося, хто підірвав – залишається невідомим,
– підсумував він.
Ситуація на Запорізькій АЕС: коротко
- окупанти заявили, що замінували деякі ділянки Запорізької АЕС. Вони погрожують підірвати об'єкт.
- Такий злочин може мати катастрофічні наслідки. Площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисяч кілометрів квадратних.
- Військо дердави-агресорки постійно обстрілює територію ЗАЕС. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН, МАГАТЕ та весь світ відреагувати на злочини росії. Україна звертається до організацій, аби на атомну станцію відправили спеціальну місію.
- На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, проти корпорації "Росатом" мають бути введені західні санкції. Адже дії росіян сьогодні мають усі ознаки ядерного тероризму.
- Міністри закордонних справ G7 вимагають, аби росія негайно повернула Запорізьку АЕС під контроль України. Наголосили, що є небезпека для світу.
Зверніть увагу – ООН, США та МАГАТЕ нарешті відреагували на пострійні обстріли ЗАЕС: дивіться відео