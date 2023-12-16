В Херсонській області уламки "Шахедів" пошкодили лікарню й адмінбудівлю: чи є постраждалі
Джерело:Олександр Прокудін
Російська армія вночі 16 грудня обстріляла Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок ворожого обстрілу постраждала й Херсонська область нашої держави.
Там російські "Шахеди" збила наша протиповітряна оборона. Водночас уламки безпілотного літального апарата пошкодили адміністративну будівлю та медичний заклад у Херсонській області.
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Наслідки атаки "Шахедами" у Херсонській області
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники атакували область безпілотними літальними апаратами. Три з них були дронами-камікадзе типу "Шахед".
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі,
– сказав Прокудін.
Глава Херсонської області також зауважив, що у Степанівці уламки російського безпілотника впали поблизу медзакладу. Поранень зазнав лікар, який був на робочому місці.
Крім того, Прокудін розповів, що "Шахедами" також атакували й Дар'ївку. На щастя, там минулося без постраждалих.
У Силах оборони Півдня України додали, що внаслідок падіння уламків "Шахеда" у Херсонській області спалахнула пожежа. Вогонь швидко приборкали пожежники, а інформації про постраждалих до військових наразі не надходила.
Росія пускала по Україні "Шахеди"
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 16 грудня російські окупанти запустили над повітряним простором України 31 безпілотний літальний апарат типу "Шахед". Наші захисники неба успішно знешкодили 30 із цих російських повітряних цілей.
- Командувач Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив, що в районі оперативного управління "Північ" успішно нівельовано 14 російських "Шахедів". З них 8 були збиті мобільними вогневими групами.
- Водночас у Силах оборони Півдня України зазначили, що в їхній оперативній зоні знищили 12 російських дронів-камікадзе. Російські дрони підбивали у Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях.
- Один із російських "Шахедів" також долетів до Хмельницької області. Там російський дрон-камікадзе знищила наша протиповітряна оборона.