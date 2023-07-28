Каховське море абсолютно висохло: в окупантів паніка від загрози "сюрпризів" ЗСУ

Каховське водосховище майже повністю пересохло і це відкриває Україні цікаві можливості для наступу. Росіяни з переляку підтягують нові підрозділи і будують фортифікаційні споруди.

Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Якщо раніше ворог сприймав Херсонщину як те місце, де можна "тихо пересидіти", то тепер і тут стало небезпечно для росіян, та й взагалі безпечного місця для окупантів вже немає на нашій землі.

Дивіться також Кількість обстрілів Херсона зменшилась: ворог зазнає шалених втрат

"Каховське море абсолютно висохло і станом на сьогодні Дніпро повернулось у невеличке русло. Річище Дніпра змістилося ближче до правого берега, а річки Конка – ближче до лівого, однак це невеличкі ложа річок", – зазначив депутат.

Він наголосив, що Каховське водосховище повністю зникло, а територія, яку воно займало, перетворилась на пустелю.

Росіяни остерігаються наступу ЗСУ з боку Каховського водосховища: дивіться відео

Окупанти бояться наступу з боку водосховища

Російські війська побоюються, що ЗСУ можуть почати форсування, тому збільшують свою присутність від Каховки й вище по узбережжю колишнього водосховища. Там зросла кількість військових противника, спостерігається відбудова нових фортифікаційних споруд.

"В окупантів паніка, тому що вони кидають своє підсилення і на узбережжя водосховища, і у район Антонівського мосту, фактично зменшуючи можливість зміцнення на Запорізькому напрямку. У лавах росіян спостерігається певна деморалізація", – мовив Сергій Хлань.

Ситуація у районі Каховського водосховища