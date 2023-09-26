"Сіра зона" колись змінить колір: чому важко встановити контроль над островами на Дніпрі

За останні два тижні росіяни збільшили потужність обстрілів Херсонщини. Позаяк окупанти розуміють, що "сіра зона" на території області поступово збільшується й скоро сягне свого піку.

Тоді ворогу доведеться продемонструвати "жест доброї волі". Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Сіра зона" скоро сягне максимального масштабу

На лівобережній Херсонщині є певна "сіра зона". Це означає, що росіяни мають досить велику за площею неконтрольовану ділянку. Тобто "сіру зону", яку не контролюють ні росіяни, ні українські військові.

Найцікавіше те, що будь-яка "сіра зона" колись змінить своє забарвлення і ми це також дуже добре розуміємо,

– сказав Коваленко.

Зазначимо, на лівому березі Херсонської області "сіра зона" збільшилася настільки, що скоро сягне населеного пункту Олешки. А це, за словами Коваленка, максимальна площа "сірої зони" й окупанти це розуміють. Тому ворог активізувався, аби продемонструвати повну бойову готовність.

Коваленко припускає, що "сіра зона" на Херсонщині скоро змінить колір: дивитися відео

Ця бойова готовність підкреслює лише те, що вони розуміють – найближчим часом їм доведеться демонструвати "жест доброї волі",

– наголосив Олександр Коваленко.

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