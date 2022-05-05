На Херсонському напрямку може з'явитися ще одна "Чорнобаївка"

У Чорнобаївці Збройні Сили України вже 18 разів знищили окупантів. Українські військові продовжують вдало ліквідовувати противників на Херсонського напрямку. Там може з'явитися ще одна так звана "Чорнобаївка".

Про це розповів 24 каналу кореспондент із Кривого Рогу.

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За його словами, українські захисники на Півдні України роблять все, щоб росіяни не могли ані концентрувати живу силу, ані накопичувати боєкомплекти.

Кореспондент каже, щовійськові ЗСУ постійно проводять аеророзвідку і потім точними ударами ліквідовують боєприпаси та навіть вище командне керівництво Росії.

Є велика вірогідність, що на Херсонському напрямку, південніше Кривого Рогу, може з'явитися ще одна "Чорнобаївка",

– сказав журналіст.

Два випадки знищення ворога на Херсонському напрямку:

На минулому тижні була інформація про те, що ЗСУ обстріляли позицію росіян поблизу населеного пункту Велика Олександрівка. Там знищили великий запас боєприпасів та близько 70 офіцерів, які прибули напередодні.

"І вже за декілька днів знову приблизно в тому ж районі наші армійні влучно поцілили і також знищили склад боєприпасів та російських офіцерів", – повідомив кореспондент.

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До слова, українські військові знову "привітали" російських окупантів в Чорнобаївці . Це вже 18 вдала атака у цьому легендарному місці. Інформацію про "нову серію" Чорнобаївки підтвердив радник глави ОП Олексій Арестович. Цього разу українські військові знищили склад боєприпасів.

. Це вже 18 вдала атака у цьому легендарному місці. Інформацію про "нову серію" Чорнобаївки підтвердив радник глави ОП Олексій Арестович. Цього разу українські військові знищили склад боєприпасів. Додамо, попередня "серія" Чорнобаївки трапилася 24 квітня на Великдень. Це був 60 день повномасштабного вторгнення Росії. Тоді українські військові ефектно вдарили по російських окупантах.

А напередодні ЗСУ знищили передовий командний пункт загарбників на Херсонщині. Арестович стверджував, що ця подія точно крутіша за Чорнобаївку. Адже там перебувало близько 50 старших російських офіцерів.

Чому окупанти знову йдуть у Чорнобаївку? На думку активіста Олександра Лємєнова, аеродром в Чорнобаївці є критично важливим для російських окупантів. Бо саме там їм найзручніше садити гвинтокрили, які мають порівняно невелику дальність польоту – від 500 до 800 кілометрів.

"Це банально зручніше, ніж вилітати з того ж окупованого Севастополя або ж просто садити все в степу, де пилюка залетить у двигуни і може пошкодити техніку… Окупантам просто потрібен аеродром з твердою поверхнею", – вважає він.

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