Хімічна зброя на Донбасі: навіщо Кремль розкручує гучний фейк

Наприкінці 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу ретранслював фейк про те, що "Збройні сили України застосовують на Донбасі хімічну зброю". Коли людина такого рівня робить подібні заяви, це має насторожувати.

Про те, чому Шойгу розкручує дезінформацію про Донбас, у що це може вилитися та до чого готуватися Україні – в коментарі сайту 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Для чого оточення Путіна поширює фейк

На переконання глави російського Міністерства оборони, для скоєння провокації до Авдіївки та Червоного Лимана нібито доставлені резерви невстановленого хімічного компонента.

Коваленко наголосив, що жодної фактажності та підтвердження цьому немає. Тому цей фейк без проблем протягом восьми років вже розвіювався.

Маріонетки окупаційних сил на Донбасі, зокрема, так зване керівництво так званих "ЛДНР", а також пропагандистські ЗМІ – російські та локальні ретранслюють його постійно,

– додав він.

Олександр Коваленко розповів, навіщо РФ поширює фейки про Україну / Фото з фейсбуку Natalya Kostenko

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Україна має бути напоготові

На думку Олександра Коваленка, подібні фейки можуть поширюватися з певною метою. Наприклад, потім російська сторона може заявити, що вона нібито попереджала про "якусь хімічну атаку".

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції. ​

Другим етапом може стати залучення якихось сил. Умовно їх можна назвати "миротворчими" для так званого "захисту російських громадян" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Шойгу ретранслює фейки про "хімічну атаку" на Донбасі / Фото Getty Images

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