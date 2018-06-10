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Хлопець трагічно помер під час святкування Дня народження під Києвом

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Під Києвом втопився молодий хлопець
Під Києвом втопився молодий хлопець / kiev.informator.ua

У суботу, 9 червня, молодий хлопець під час святкування потонув на місцевому пляжі у селі Крюківщина, що в Києво-Святошинському районі Київської області

Про це повідомляє "Інформатор" з місця подій.

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За словами очевидців, молодий чоловік відзначав свій День народження на пляжі в компанії друзів. Під час відпочинку він з друзями вирішив скупатися, хлопці почали стрибати з пірса. При черговому стрибку потерпілий не сплив. З дна озера його дістали друзі,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики, які приїхали на місце події, надали йому допомогу і намагалися врятувати потерпілого протягом 40 хвилин. На жаль, врятувати хлопця лікарям не вдалося.


Під Києвом потонув молодий хлопець

Теги: Новини України Новини Києва Жертви
Джерело: 24 Канал
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