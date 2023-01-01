На Хмельниччині від травм, отриманих під час ракетної атаки, померла 22-річна дівчина
Джерело:Хмельницька ОВА
Росія масовано атакувала Україну 31 грудня. Внаслідок обстрілу Хмельницького загинула людина, ще 7 поранені.
Про це розповів очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він зазначив, що за життя дівчини боролися лікарі.
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"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким! Росіяни, горіти вам у пеклі", – написав Гамалій.
Атака на Хмельницький 31 грудня
Вороги влучили двома ракетами у військовий об'єкт та АЗС Хмельницького. Через обстріл пошкодження отримала техніка. Крім цього, руйнувань зазнали 8 транспортних засобів, 13 житлових будинків та складські приміщення, дитячий садочок, промислові, комерційні об'єкти, магазини й комунальна інфраструктура.
До лікарні одразу після інциденту госпіталізували 8 цивільних осіб. Наймолодшій з них 19 років. Наразі медики борються за життя ще однієї пораненої людини, яка перебуває у важкому стані.
Масовані обстріли України: останні новини
- Росіяни впродовж 31 грудня та 1 січня обстрілювали Миколаїв та область. Вони запустили по місту 6 "Іскандерів" та зруйнували вщент 2 будинки.
- У новорічну ніч Київ був під атакою іранських дронів-камікадзе. На одному з них росіяни лишили напис: "З Новим роком". Фото опублікували київські правоохоронці.
- Уламки збитих ракет знайшли на коліях метро у Києві. Через це тимчасово зупиняли рух поїздів. Крім цього, уламки ракет виявили на лісосмузі.
- Окупанти 31 грудня атакували не лише об'єкти енергосистеми. Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що росіяни спеціально цілились по житлових будинках.
- За інформацією мера Києва Віталія Кличка, через обстріл 31 грудня загинула 1 людина, ще 22 отримали поранення. Низка вибухів пролунала між житловими будинками Солом'янського, Печерського та Голосіївського районів. Кличко сказав, що до лікарні госпіталізували 15 людей. Троє перебувають у важкому стані.
- Окупанти вдарили по Запоріжжю. Вони зруйнували житлові будинки. У важкому стані перебуває 14-річна дівчинка.