Напав на журналістку на зйомці про карантин: на Хмельниччині засудили підприємця

Старокостянтинівський райсуд виніс рішення у справі про побиття журналістки підприємцем. Чоловіка визнали винним у погрозах та застосуванні насилля щодо співробітниці медіа.

Інцидент, який розглядали служителі Феміди трапився ще у березні 2020 року. Тоді потерпіла разом з оператором виконувала редакційне завдання у місті Красилів.

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У журналістки стався конфлікт з місцевим підприємцем

Журналістка працювала над матеріалом про перебіг карантин, а також, який стан справ з торгівлею ліками та засобами захисту. Під час зйомок сюжету жінки стався конфлікт з місцевим підприємцем в одному з магазинів.

Бізнесмен викрутив журналістці руку

Чоловік не зміг надати документи на захисні маски, якими торгував. Після цього бізнесмен почав викручувати журналістці руки, завдавши травми.

Суд визнав підозрюваного винним у насиллі та призначив вирок – 2 роки позбавлення волі. Проте від реального ув'язнення чоловіка звільнили, замінивши термін на умовний – з випробуванням. Також агресивний бізнесмен має виплатити потерпілій моральну шкоду.

20 тисяч гривень морального відшкодування журналістка отримала ще на етапі розслідування.

Тим часом Корнієнко натякнув, що окремі нардепи вже порушують карантин у Раді, попри нові правила

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