Трамп не хоче відставки Зеленського, він не втручається в політику України, – міністр Лютник

Після скандалу в Овальному кабінеті усі провладні американські політики навперебій змагаються в тому, щоб засвідчити вірність Трампу та зробити більш кричущу заяву, аніж конкуренти. Міністр торгівлі США Говард Лютник теж долучився до цирку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лютника.

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Нові заяви зі США щодо Зеленського

На переконання Лютника, усе дуже просто.

"Трамп хоче миру, він хоче, щоб Зеленський сказав: "Я хочу миру", і одразу ж після цього написати у твіттері, мовляв, ви можете повернутися", – вважає він.

За його словами, Трамп не міг повірити, що Зеленський "відкинув усе" під час зустрічі в Білому домі. Але він не хоче повалити владу Зеленського.

Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, щоб було зрозуміло. Ні, він не хоче втручатися в українську політику, він хоче бути миротворцем, він хоче бути посередником.

Зараз Трамп розглядає різні варіанти, що робити, та які інструменти використати проти обох країн.

"Як і будь-який великий посередник, він буде тиснути на обидві сторони, щоб посадити їх за стіл переговорів", – упевнений Лютник.

Далі він неочікувано почав відбілювати Трампа. Мовляв, той спеціально не називає Путіна терористом, адже "це не допоможе в переговорах".

Ми дали Україні 300 мільярдів доларів. Хіба важко зрозуміти, на чиєму ми боці,

– завершив міністр.

Водночас американські посадовці дозволяють собі шантажувати українську владу. Мовляв, вибачтеся, а ми посприяємо в переговорах з Путіним. Та заявляють, що в Україні диктатура, а українцям чужі цінності свободи.