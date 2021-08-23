Хочемо поставити Росію на місце, – міністерка енергетики США на Кримській платформі

США має намір поставити Росію на місце. Вашингтон разом з Україною засуджує незаконну окупацію Криму.

З такою заявою виступила міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм на саміті Кримської платформи. Гренголм заявила про підтримку України від імені президента США Джо Байдена. Вона додала, що Сполучені Штати пишаються тим, що впродовж 30 років були разом з Україною.

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Міністерка енергетики США зазначила, що держава підтримує боротьбу України з агресією Росії, і додала – Вашингтон надав вже 4,9 мільйона доларів допомоги Україні.

Ми надаватимемо підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї і обладнання, для розв'язання конфлікту. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на Сході України і в Криму,

– заявила Гренголм.

Саміт Кримської платформи: коротко

Кримська платформа є першим міжнародним майданчиком для обговорення деокупації та реінтеграції Криму.

Перший в історії саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня у Києві. До заходу долучилися чиновники найвищих рангів з понад 40 країн світу.

Євросоюз надалі не планує визнавати анексію Криму. Шарль Мішель, голова Євроради, закликав Кремль зупинити насильницьку інтеграцію півострова.

Територіальну цілісність України продовжує підтримувати й Німеччина. Міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр наголосив, що у майбутньому Німеччина продовжить дотримуватися політики санкції проти Росії.

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шелленберг заявив, що окупація Криму несе загрозу для всієї Європи.