Хочемо жити, як у Швеції та Норвегії, – учасник про протести в Казахстані

Учасники протестів у Казахстані розповів, що вважає метою акцій. Чолові наголосив, що люди втомилися від бідності та хочуть такого рівня життя, який є у Швеції.

Казахстан охопили протести. Приводом стало підвищення цін на зріджений газ, однак згодом вимоги мітингувальників розширилися. Місцевий житель розповів, чому люди вийшли на вулиці.

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Люди втомилися від бідності та хочуть кращого життя

Ми хочемо жити, як у Швеції та Норвегії,

– зазначив чоловік.

На запитання, що сталося 4 січня, чоловік відповів, що мирні мітингувальники вийшли на акції, бо хочуть змін. "Втомилися від бідності, злодійства, яким керує наша країна. Хочемо змін", – наголосив він.

За словами протестувальника, народ прагне отримати народні надбання.

Водночас чоловік додав, що мітингувальники не вдаються до грабежів. А тих, хто поширює таку інформацію, він назвав провокаторами. Мовляв, люди стоять мирно та вимагають мирних рішень.

Нагадаємо, протестувальники не завжди діють мирно. Вони трощать автівки поліції, вступають з ними у сутички, захоплюють адмінбудівлі та ЗМІ.

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