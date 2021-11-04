Хочу поспілкуватися з кожним, – Резніков анонсував кадрові зміни у Міноборони та ЗСУ
Джерело:24 канал
Олексій Резнік заявив, що у керівництві Міноборони та Збройних сил України відбудуться кадрові зміни. За його словами, відповідні рішення можуть ухвалили найближчими днями.
Новий глава Міністерства оборони зазначив, що всі пертурбації у ЗСУ будуть узгоджуватися з Валерієм Залужним. Про це посадовець повідомив під час спілкування з журналістами у Раді.
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Кадрові зміни в Міноборони, думаю, мають місце і будуть. Я зараз не буду називати прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною на відповідальній посаді,
– сказав Олексій Резніков.
Він уточнив, що це все буде зроблено оперативно протягом декількох діб.
Резніков обіцяв змінити Міноборони
Олексій Резніков, вступаючи на посаду міністра оборони, пообіцяв зміцнити армію і повністю ввести електронні закупівлі, щоб викоренити корупцію.
Посадовець окреслив основні напрямки своєї роботи. Зокрема, забезпечення синергії в діяльності Міноборони, Генштабу та профільного комітету.
Війна з Росією триває вже восьмий рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною й адаптивною,
– наголосив він.
Окрім цього, додав, що "українська паперова армія має залишитися у минулому". Олексій Резніков також заявив про проведення повного аудиту відомства.
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Резніков став міністром оборони
- Качура заявив, що під час засідання "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.
- Він 1 листопада подав у відставку з посади віцепрем'єра. Згодом, 3 листопада, нардепи відправили його у відставку, віддавши 329 голосів.
- Рада призначила Олексія Резнікова новим міністром оборони України. Відповідне рішення на засіданні 4 листопада підтримали 273 депутати.