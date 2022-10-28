"Хочуть покірних людей": мер Мелітополя про російську заборону говорити по телефону на вулиці
Росіяни посилюють терор не лише до українських дітей у Мелітополі, а й до дорослих. Перше, що варто зазначити – росіяни нещодавно запровадили "указ", який про наступне: якщо людина йде по вулиці та просто розмовляє по телефону, то або військовий чи поліцейський можуть підійти та забрати телефон, щоб перевірити.
Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він також зазначив, якщо людина підписана на український канал у Telegram, або слідкує за чимось або кимось патріотично налаштованим, то цю людину одразу штрафують.
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Якщо така людина попадеться на очі окупантам вдруге, за словами Федорова – її можуть викрасти у полон.
Нова хвиля викрадень у Мелітополі
Також, за словами мера Мелітополя, останніми тижнями проходить нова хвиля викрадення людей.
За останні 14 днів, до нас звернулися рідні від 3 до 10 людей і розповіли про те, простих людей викрадають у полон. Не мовиться про держслужбовців чи працівників мерії або ж про силовиків – цивільних масово забирають у полон і не відпускають,
– каже Іван Федоров.
Тортури та полон дуже поширені зараз у Мелітополі, таким чином росіяни хочуть залякати наших людей, аби вони почували себе в небезпеці.
Детальніше про звірства окупантів у Мелітополі: дивіться відео
"Такими діями окупанти намагаються підкорити українців, зламати їх дух. Адже вони абсолютно не очікували, що на 8 місяць окупації ще хтось чинитиме спротив", – резюмує Федоров.
Мелітополь – як місто живе під окупацією
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