"Хочуть вручити атестати з двоголовою куркою": росіяни затягують до школи дітей на Запоріжжі

На Запоріжжі російські окупанти продовжують "затягувати" у школи українських дітей. Вони планують начавчати їх до 7 червня.

Про це 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі. Росіяни займаються цим для пропагандистської акції, яку потім показуватимуть по російському телебаченні.

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"Вони, мабуть, хочуть вручити дітям російські атестати з двоголовою куркою. Ну, тим школярам, які закінчать 9 та 11 класи. Це єдине вірогідне пояснення", – зазначив журналіст.

Здебільшого такі дії відбуваються у Мелітополі, який тимчасово окупували росіяни, а також у довколишніх селах. Там їм вдалося знайти колаборантів, які допомагають усе організувати.

Як відбувається "навчання"

За словами кореспондента, окупанти "затягують" дітей у школу буквально на кілька годин. Вони об'єднали учнів старших та молодших класів. Навчання відбувається орієнтовно з 8:00 до 11:30.

Тобто ми розуміємо, що це може бути 2 або 3 уроки. Однак вони, мабуть, хочуть маніакально дати у руки нашим дітям свій атестат і зняти це на відео,

– зазначив журналіст.

Варто зауважити, що російські окупанти намагаються усіляко "працювати" й з батьками. Вони розсилають їм на телефон погрози про те, що дитину не переведуть до наступного класу або вона не отримає атестат, якщо не ходитиме до школи. Також вони запевняють, що робити це нібито абсолютно безпечно.

Навчання на тимчасово окупованих територіях: що відомо

Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про завершення навчального року у Василівському, Пологівському, Бердянському та Мелітопольському районах 2 травня 2022 року.

Російські військові у зруйнованому Маріуполі 19 квітня "відкрили школу". Для пропагандистської картинки вони цинічно використали дітей з усього міста.

На тимчасово окупованих територіях росіяни у квітні змушували вчителів вийти на роботу та викладати предмети за російською програмою. Однак освітяни на Донеччині героїчно відмовили окупантам, заявивши, що "не братимуть участі у цьому цирку".

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