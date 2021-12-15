Холодно, щоб відчиняти вікна, – Зеленський відреагував на можливий діалог Німеччини й Росії

Новий уряд Німеччини заявляє, що хотів би піти на діалог з Росією. Свою думку з приводу такої ініціативи висловив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, у Росії "занадто холодно", щоб відкривати вікно діалогу. Зеленський переконаний, що треба чітко розуміти, що буде далі.

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Мені здається, що досить холодно, щоб відчиняти вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами,

– сказав глава держави.

Зеленський порадив новому уряду Німеччини, перш ніж йти на діалог, дізнатися, що саме відбувається у Росії. Водночас він підкреслив, що Німеччина має суверенне право вести свої діалоги, особливо з економічних питань.

Позиція німецького уряду щодо України та Росії

Депутати німецького уряду висловили беззаперечну підтримку суверенітету України. Також у Бундестагу назвали Росію агресором та стороною конфлікту на сході України.

Як запевняв представник більшості, депутат від СДПН Нільс Шмід, новий федеральний уряд усвідомлює особливу відповідальність Німеччини за втілення у життя мінських угод, роботу нормандського формату. Він зазначав, що і Росія має усвідомлювати свою відповідальність.

Як розповіла нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, сертифікацію російського газопроводу припинили через міжнародні норми. "Північний потік-2" не відповідає нормам Європейського союзу. Мовиться і про питання, пов'язані з його будівництвом.

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