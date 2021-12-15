По словам президента, в России "слишком холодно", чтобы открывать окно диалога. Зеленский убежден, что надо четко понимать, что будет дальше.

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Мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами,

– сказал глава государства.

Зеленский посоветовал новому правительству Германии, прежде чем идти на диалог, узнать, что именно происходит в России. В то же время он подчеркнул, что Германия имеет суверенное право вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам.

Позиция немецкого правительства по Украине и России

Депутаты немецкого правительства выразили безоговорочную поддержку суверенитету Украины. Также в Бундестаге назвали Россию агрессором и стороной конфликта на востоке Украины.

Как уверял представитель большинства, депутат от СДПГ Нильс Шмид, новое федеральное правительство осознает особую ответственность Германии за воплощение в жизнь минских соглашений, работу нормандского формата. Он отмечал, что и Россия должна осознавать свою ответственность.

Как рассказала новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сертификацию российского газопровода прекратили из-за международных норм. "Северный поток-2" не соответствует нормам Европейского союза. Говорится и о вопросах, связанных с его строительством.

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