Хотіли зупинити процес деокупації, – Міноборони про підрив Каховської ГЕС і його наслідки

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Так вони хочуть зупинити процес деокупації.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.

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Мирні жителі на окупованих територіях перебувають у критичному становищі

Маляр заявила, що російські окупанти здійснили цілеспрямований підрив дамби, щоб:

призупинити процес деокупації Силами оборони України;

змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області.

Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект. Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Вона підсумувала, що, окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку.

В ефірі національного телемарафону Маляр зазначила, що підрив дамби росіяни здійснили не в один етап. Загарбники готувалися до теракту.

Варто зауважити, що окупанти фактично підтвердили слова Маляр. Зокрема, міністр нападу Сєргєй Шойгу заявив, що їм нібито вдалося "завадити спробам українського контрнаступу".

Традиційно окупанти звинувачують у своїй терористичній атаці ЗСУ. Однак вони зробили свою заяву через багато годин після підриву ГЕС.

Ймовірно, представники військово-політичного керівництва країни-агресорки так довго вигадували причину, для чого такий теракт потрібний Україні, та як Сили оборони могли дистанційно привести в дію міни, які росіяни вже давно заклали на тимчасово окупованій території, аби шантажувати увесь світ загрозою екологічної катастрофи.

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У розвідці також назвали цілі Росії

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телеканалі "Ми – Україна" заявив, що Головне управління розвідки та воєнно-політичне керівництво держави ще раніше інформували світ про злочинні дії та наміри російських терористів.

І про те, що вони заздалегідь зумисне замінували Каховську дамбу, Каховську ГЕС. І це свідчить про те, що дії не спонтанні. Вони заплановані. Сьогоднішній теракт є свідомим терористичним актом, актом екоциду і продовження геноцидної війни проти українців,

– наголосив Юсов.

За його словами, підрив Каховської ГЕС переслідує одразу декілька злочинних цілей з боку Росії, зокрема:

перешкоджання діям українських Сил безпеки й оборони на Півдні України;

продовження політики ядерного шантажу, ядерного тероризму, тому що це актуалізує питання ядерної загрози на Запорізькій атомній станції, діяльність та безпека якої напряму залежить від Каховського водосховища;

розпорошити та спричинити переселення українського цивільного населення Херсонської області, Півдня України, яке не реагувало на заклики щодо евакуації на територію Росії;

так звана практика випаленої землі – сигнал українським Силам оборони та суспільству, що або росіяни залишаються на окупованих територіях, або там нічого не залишиться, буде лише руїна.

"Це політика орди, новітньої орди. Політика випаленої землі. Звичайно, шантаж не проходить, і зараз абсолютно одностайна реакція всього вільного цивілізованого світу. Звичайно, чітка, жорстка позиція українського військово-політичного керівництва, всього українського суспільства. Цей шантаж своїх результатів не досягне, – зауважив представник ГУР.

Юсов підсумував, що це, звичайно, злочини, за які треба буде відповідати та які будуть важливими доказами на міжнародному трибуналі проти Путіна, його поплічників та всього злочинного режиму.

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