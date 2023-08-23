Хотів атакувати судна України: Сили оборони завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі
Джерело:ГУР МО
У Чорному морі між катерами Сил оборони України та російським літаком відбулося зіткнення. Ворожий борт намагався ракетами атакувати українських військових, але отримав потужну відсіч.
Інцидент стався у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка". Унаслідок влучної роботи борт ворожого літака був пошкоджений.
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Борт російського літака отримав серйозні пошкодження
Як повідомили у розвідці, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Російська пропаганда відразу почала поширювати фейк про нібито "ураження та затоплення українського катера".
Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – жодної шкоди українським військовим завдано не було,
– заявили у розвідці.
У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.
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Яка ситуація у Чорному морі: останні новини
- Наталія Гуменюк 22 серпня заявила, що Росія вперше вивела на чергування новий ракетоносій "Циклон". Він також може переносити ракети типу "Калібр". Таким чином, загальний залп може сягати 20 ракет.
- Згодом в ОК "Південь" пояснили, що новий корабель не проходив жодних ходових або бойових випробувань. Він відрізняється від інших ракетоносіїв тим, що має власну систему ЗРК. Саме судно може бути споряджене 8 "Калібрами".
- Разом з тим, попри постійні погрози Росії у Чорному морі з Одеси до Стамбула прибуло судно, яке було заблоковане в українському порту від початку повномасштабного вторгнення. Контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором пройшов "гуманітарним коридором", про який напередодні заявила Україна. Відповідне рішення ухвалили для звільнення вантажних суден, які застрягли в українських портах після того, як Росія вийшла із зернової угоди.