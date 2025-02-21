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24 Канал Новини України Атака "Шахедами" й ракетами, вибухи у Києві й на Одещині: хронологія 1094 дня війни
21 лютого, 06:34
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Атака "Шахедами" й ракетами, вибухи у Києві й на Одещині: хронологія 1094 дня війни

Юлія Муріна

Росія намагається просуватися на фронті та продовжує тероризували цивільне населення України. Вночі 21 лютого окупанти вкотре атакували "Шахедами" і ракетами.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й міжнародній арені, головні новини 1094 дня повномасштабної війни – повідомляє 24 Канал.

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04:31, 21 лютого

Росія вночі атакувала Одеську область балістикою

Окупанти атакували Одеську область балістичними ракетами.

04:30, 21 лютого

Яка ситуація на фронті: аналіз ISW

Українські захисники нещодавно просунулися під Покровськом. Наші воїни контратакували поблизу Мирного та Звірового.

Окупанти просунулися біля Покровська й поблизу Великої Новосілки.

01:08, 21 лютого

Вкладаємо 2 долари в далекобійність, а отримуємо 10 доларів збитків у росіян, – Зеленський

Володимир Зеленський оцінив збитки окупантів від української далекобійної зброї. 

На кожні 2 вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже 10 доларів російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру,
– підкреслив президент.

00:14, 21 лютого

У Києві пролунали вибухи

Повітряні сили попередили про кілька ворожих БпЛА в межах міста. Працює ППО.

00:11, 21 лютого

Зустріч з Келлогом відновлює надію, – Зеленський

Під час вечірнього звернення 20 лютого Володимир Зеленський згадав про зустріч з Кітом Келлогом. На ній говорили, зокрема, про угоду щодо копалин. Сторони працюватимуть швидко та водночас виважено.

Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко та дуже-дуже виважено. Економіка та безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат,
– наголосив президент.

Зеленський схарактеризував зустріч з Келлогом як таку, що відновлює надію.