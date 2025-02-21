Атака "Шахедами" й ракетами, вибухи у Києві й на Одещині: хронологія 1094 дня війни

Росія намагається просуватися на фронті та продовжує тероризували цивільне населення України. Вночі 21 лютого окупанти вкотре атакували "Шахедами" і ракетами.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й міжнародній арені, головні новини 1094 дня повномасштабної війни – повідомляє 24 Канал.

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