Хто б не був при владі США – Україну підтримуватимуть і надалі, – політолог

Погодження додаткових коштів від США для України не заміняє ленд-ліз, адже перші "проліски" ленд-лізу ми побачимо через деякий час. А поміж тим, війна триває і є реальна ситуація, в якій ми постійно втрачаємо зброю та інші ресурси.

Про це 24 каналу розповів політолог Дмитро Шеренговський. Він також зазначив, що підписання чергового пакету допомоги Україні є дуже важливим кроком, адже це додаткове посилення української економіки попри ленд-ліз.

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Україна потребує будь-якої допомоги: медичної, гуманітарної, економічної. Тому підписання президентом Байденом чергового траншу фінансової допомоги у 40 мільярдів доларів, є важливим, аби не було пробілу між постачанням допомоги, зазначає політолог.

Чи будуть США підтримувати Україну в разі програшу демократів на виборах

. Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів на підтримку України. Ці гроші стали першою сумою, яку США виділили Україні після підписання закону про ленд-ліз.

Ми бачимо монолітну підтримку України у США з обох партій – демократів та республікаців. Американське населення також, у своїй більшості є проукраїнським,

– переконаний Шеренговський.

На думку Шеренговського, з одного боку активну підтримку України у США, можна розцінювати, як набір "очків" перед виборами, але з іншого боку – буль-яка партія у США, що переможе, буде підтримувати українців до кінця.

Підтримка України від США – що відомо

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