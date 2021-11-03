Хто буде замість Абрамовського: у "Слузі народу" назвали кандидата

Парламентарі 3 листопада відправили у відставку міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Цю посаду тимчасово очолить Руслан Стрілець, який наразі є заступником глави Мінприроди.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

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Як зазначив Арахамія, Стрільця оберуть тимчасовим виконувачем обов'язків. Станеться це на найближчому засідання Кабінету Міністрів.

Потім, за 1 – 2 тижні визначимося і підемо до сесійної зали,

– сказав глава фракції.

Відставка Абрамовського: головне

Звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля підтримав 221 народний депутат. За це рішення проголосували під час пленарного засідання Ради 3 листопада.

Про те, що міністр написав заяву про звільнення стало відомо 19 жовтня. Сам Абрамовський заявив, що написати заяву про звільнення його спонукали висновки РНБО. Згідно з ними, відомство неефективно виконує свою роботу. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у відставці Абрамовського "немає нічого особистого".

Що відомо про Романа Абрамовського? Його Його призначили міністром екології 19 червня 2020 року. Тоді кандидатуру Абрамовського підтримали 264 нардепи. У 2015 році він кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Зауважимо, що 3 листопада з посадами попрощалися ще 4 міністри, серед них: