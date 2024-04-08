Виїзд чоловіків за кордон: у ДПСУ пояснили, чи вплинуть на це зміни до законодавства

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам заборонено перетинати державний кордон. Однак чоловіки віком до 18 та понад 60 років, а також тим, хто звільнений від військової служби за станом здоров'я і не мають звинувачень у важких злочинах, можуть залишати країну за певних умов.

Підписаний закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного – не впливає на правила та порядок перетину кордону. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Чи вносилися зміни до правил перетину кордону

Зміни до правил затверджених постановою Кабінету Міністрів України, не вносилися,

– заявив Демченко.

Речник додав, що тимчасові обмеження на виїзд за кордон стосуються лише громадян України чоловічої статі, які перебувають у віці від 18 до 60 років.

"Ті категорії, яким було дозволено раніше перетинати кордон, вони залишаються. Серед останніх змін, які вносилися – це перетин кордону для студентів за певних умов", – зазначив він.

Демченко підкреслює, що цим правом можуть скористатися студенти чоловічої статі у віці від 18 до 22 років при наявності необхідних документів, які дозволили б перетнути український кордон.

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