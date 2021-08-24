"Хто хоче, той залишиться українцем": у ТКГ відреагували на роздачу паспортів Росії на Донбасі

Жителям окупованого Донбасу примусово видають російські паспорти. Коли ці території повернуться під контроль України, люди зможуть відмовитися від документів країни-окупанта.

Учасниця української делегації у ТКГ Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що для цього буде перехідний період. За цей час необхідно буде розібратися з документами на колишніх непідконтрольних територіях та встановити там українську владу.

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За словами Іванової, проблема лише у тому, щоб звільнити ці території.

Я не думаю, що у людей є причина через це дуже хвилюватися. Вони – громадяни України. Всі, хто хочуть залишитися громадянами України, залишаться ними. А ті, хто отримав російський паспорт, можуть бути громадянами Росії,

– наголосила Іванова.

За словами учасниці ТКГ, більшість людей отримали ці паспорти вимушено, адже не мали інших способів захистити себе.

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