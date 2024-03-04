Мобілізація в Україні: хто може отримати відстрочку в березні

В Україні готують до другого читання законопроєкт про мобілізацію. Згідно із законодавством України, відстрочка від мобілізації можлива, тільки якщо військовозобов'язаний чоловік від 18 до 60 років потрапляє під одну з п'яти категорій.

Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", відстрочка не означає звільнення від військової служби, а йдеться про відкладання виконання військового обов'язку на невизначений термін. Громадяни, які отримали відстрочку, залишаються зареєстрованими в системі військового обліку.

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Кому надається відстрочка від мобілізації

Існує всього п'ять варіантів, як можна отримати відстрочку від мобілізації:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

у зв'язку з професійною діяльністю;

у зв'язку з навчанням або набуттям наукового ступеня;

через бронь.

Детальніше про відстрочку по догляду за літньою людиною або особою з інвалідністю

Цей тип відстрочки передбачає, що особа постійно займається доглядом за своїми батьками або батьками свого партнера, які за медичним висновком потребують постійної опіки.

Аналогічно відстрочка від мобілізації з причини догляду за людиною з інвалідністю стосується опікунів осіб з інвалідністю I і II групи, які були визнані недієздатними за рішенням суду, а також мають висновок медичної комісії, що хворий потребує постійного догляду і ніхто, окрім призовника, не може забезпечити цей догляд.

За станом здоров'я

Відстрочка від армії, якщо дружина – особа з інвалідністю III групи, неможлива.

Українське законодавство не лише надає можливість отримання відстрочки від призову, але також передбачає випадки, коли мобілізація взагалі неприпустима. Наприклад, це може стосуватися ситуацій, коли особа має важкі деформації опорно-рухового апарату, інфекційні захворювання (такі як гепатит або СНІД), психічний розлад, хворобу Дауна, шизофренію, або перебуває в стані після операції.

Мобілізація в Україні: останні новини

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Веніславський прокоментував норму щодо демобілізації, прописану у законопроєкті про мобілізацію. За його словами, питання термінів демобілізації комітет розгляне у закритому режимі, оскільки до засідання залучать також представників сектору безпеки та оборони. Нардеп наголосив, що цифра у 36 місяців – це орієнтир, консенсус, до якого схиляється більшість. Водночас конкретні терміни, деталі та механізм будуть ще обговорювати.

Також Веніславський розповів, що чоловіки, які є військовозобов'язаними та отримали інвалідність другої та третьої групи після початку повномасштабної війни, повинні будуть пройти повторний медичний огляд для підтвердження свого стану здоров'я. Ця вимога також стосується чоловіків в призовному віці, які мають статус "обмежено придатних".

Секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що розгляд законопроєкту про мобілізацію відбудеться не раніше другої половини березня. Нині комітет завершив перегляд основних 16 блоків, щодо яких були подані поправки.

Чоловіка, у якого після операції встановлені металофіксатори та інші ендопротези, не буде залучено до війни. Крім того, вагітну жінку не мобілізують, навіть якщо вона має військову спеціальність.