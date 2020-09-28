Останні тижні українці на вулицях бачили різноманітні борди, сітілайти та банери з агітацією. Відповідно до закону, її дозволено проводити тільки після реєстрації кандидата або партії на виборах.

Реєстрація кандидатів почалася 15 вересня 2020 року, через це декілька тижнів до того кандидати не називали свої борди та плакати агітацією, а казали, що це політична реклама. Виглядає це так само та дозволено законом. Більше про це – в розслідуванні журналістів Bihus.info.

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Кандидати казали: це – не агітація, це – спілкування з виборцями. Щоб уникнути такого шулерства, в Центральній виборчій комісії навіть пропонували заборонити будь-яку політрекламу за пів року до виборів.

Ми пропонували ввести саме поняття і встановити заборону за 6 місяців. Верховна Рада частково підтримала нашу пропозицію. В законі про рекламу з'явилося визначення політичної реклами. Щоправда, дещо в іншій редакції, ніж ми пропонували. Але оцієї заборони там не з'явилося,

– пояснив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

Фінансувати таку політичну рекламу, яка наче не агітація, легше, адже вона поза виборчим фондом. Створив громадську організацію і ганяєш через неї гроші.

Скільки вклали грошей

Спільно з рухом "Чесно", який завжди моніторить виборчий процес, журналісти Bihus.info відзняли всі ці борди, банери, сітілайти і плакати в Києві. Після цього вони визначили середні столичні ціни на кожну рекламу конструкцію та почали рахувати.



Реклама / Скриншот з відео

Кандидата з середніми витратами

Олександр Попов, якого у свій час Віктор Янукович поставив керувати Києвом. На посаді глави КМДА його й застала Революція Гідності. Тепер він підсудний в одній зі справ Майдану про жорстокий розгін студентів 30 листопада 2013 року.



Олександр Попов / Скриншот з відео

Після Революції Гідності Олександр Попов, який до того постійно працював на державних посадах, в тому числі нардепом і міністром, зник з політичних радарів. Зайнявся малорентабельним бізнесом в Горішніх Плавнях, а тепер вирішив повернутися. За 2 місяці нарахували понад 100 його рекламних конструкцій у Києві.

Наприклад, Попов, за нашими оцінками, мав витратити на рекламу близько 2, або навіть можемо говорити від 2 мільйонів,

– розповів аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко

"Буде приблизно 150 – але це не борди, це сітілайти різного розміру. Я не можу сказати (скільки коштів пішло на це – 24 канал). Громадська організація займається цим – "Кияни за Олександра Попова", – повідомив Олександр Попов.

Така громадська організація є, але, якщо глянути на неї в реєстрі, то виявиться, що "Кияни за Олександра Попова" були не завжди. Організацію зареєстрували буквально за день до цього коментаря журналістам.

Громадська організація для передвиборчої політичної реклами – це дуже зручно. Гроші не йдуть через виборчий фонд, прозорість на нулі, гроші гуляють. Це якраз той механізм, який використовують і лідери нашого рейтингу.

Хто увійшов у рейтинг

На п’ятій сходинці за нашими підрахунками витрат на передчасну рекламу – партія "Пропозиція". Так називається проєкт, раніше відомий під робочою назвою "Партія мерів".



Партія "Пропозиція" / Скриншот з відео

Центральні люди політпроєкту – мер Дніпра Борис Філатов та його друг Геннадій Корбан. По Києву, а не по Дніпру зняли 225 бордів, сітілайтів та інших реклам "Пропозиції".

Ми оцінили їхні витрати в серпні та вересні в 4,7 мільйона гривень

– зазначив аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.

Звіт цього політичного проєкту за перший квартал пустий. Там лише квартира у Києві. Але і тут є громадська організація, яка називається так само – "Пропозиція". Гроші, очевидно, ганяють саме через неї.

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Цікавий факт: на рекламу у соціальних мережах партія "Пропозиція" вже витратила близько 3 мільйони гривень. Це також за підрахунками "Чесно".

Хто ще потрапив до списку із найбільшими витратами – дивіться у програмі.