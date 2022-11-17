Буданов, Ходжес чи Петреус: хто робить найвлучніші прогнози щодо війни

Після реалізації прогнозу голови ГУР Кирила Буданова про звільнення Херсона в листопаді не минуло й двох днів, а в нього вже з'явилися "конкуренти". Не менш авторитетний американський генерал Бен Ходжес вже спрогнозував терміни звільнення Маріуполя й Мелітополя.

Втім, виникає цілком логічне питання: чиї ж прогнози щодо перебігу російсько-української війни є найвлучнішими? У цьому й намагався розібратися 24 канал у своєму матеріалі.

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Кирило Буданов – найточніший український прогнозист

Генерал-майор Буданов неодноразово особисто довів, що в української розвідки очі є всюди. Та навіть якби його якийсь прогноз не здійснився, це завжди можна списати на інформаційну боротьбу.

Втім, саме тут і починається найцікавіше. Адже жоден прогноз Кирила Буданова щодо перебігу війни не провалився! Більшість перебувають у стадії реалізації, а частина – вже здійснені.

Це розпочалося ще навіть до повномасштабного вторгнення Росії. За твердженнями цілої низки ЗМІ та експертів, усе військово-політичне командування України, за винятком хіба що ГУР, готувалися до того, що Росія вдасться лише до загострення на Донбасі.

Лише Буданов з підопічними реально вірили, що можливі наступи з Криму та Білорусі. Яким у підсумку було вторгнення Росії – ми чудово знаємо.

Перший "зміїний" прогноз Буданова

Окрім напрямків вторгнення та загальних фактів щодо політичної ситуації в Росії, влітку Кирило Буданов почав прогнозувати перебіг подій на фронті та його окремих ділянках. Так, 22 червня, саме в розпал активних атак по російських позиціях на острові Зміїному, Буданов спрогнозував його звільнення.

В ефірі національного телемарафону він розповів, що на острові Зміїному є угруповання російських військ, що складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є три одиниці реактивних артилерійських установок. Крім того, там перебувала катерна група й підрозділи спеціального призначення Росії.

Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний,

– запевняв голова Головного управління розвідки.

Минуло всього 8 днів, як росіяни вдалися до свого "жесту доброї волі", накивавши п'ятами з українського острова.

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Найвлучніший прогноз Буданова

Якщо відкинути Зміїний і Херсон, прогнози щодо яких були озвучені, коли все й так більш-менш було прогнозовано, то був у Кирила Буданова один прогноз, який свого часу доволі потужно порадував усе українське суспільство.

Мовиться про інтерв'ю голови ГУР американському телеканалу Sky News від 13 травня. Вже тоді головний розвідник країни з точністю ледь не до тижня спрогнозував переломний момент у війні.

Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим,

– заявив тоді Кирило Буданов.

Хоча багато хто на Заході в травні схилявся до того, що саме Росія є найбільш очевидним переможцем битви за Донбас. Та в ГУР й українського війська на все були свої плани.

Протягом півтора місяця після прогнозу Росія клала свої найкращі війська під Сєвєродонецьком і Лисичанськом, а щойно захопивши міста в кінці червня, на два місяці фронт дещо "загальмував".

Саме в кінці серпня, як і прогнозував Кирило Буданов, почалась активна підготовка до контрнаступальних дій. Це відбулося одразу за двома напрямками. Тож з несподіванкою для росіян, які чекали ЗСУ на підступах до Херсона, вони за лічені дні на початку вересня втратили майже всю Харківську область. Прогноз Буданова виявився історичним.

Ну й Херсон, звісно

Про "скіли" Кирила Буданова як прогнозиста перебігу війни почали говорити саме після його прогнозу, який стосувався звільнення Херсона. В інтерв’ю виданню The Drive 28 жовтня головний розвідник країни заявив, що операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.

Швидше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця наступного місяця. У Херсоні зараз перебувають найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи,

– заявив Кирило Буданов.

Цими військами були повітряно-десантні війська РФ, російські сили спеціальних операцій і морська піхота. Загальну їхню чисельність глава української розвідки оцінював кількістю в 40 тисяч осіб.

Вже 11 листопада ЗСУ посунули не лише й росіян з Херсона, а й прогноз Буданова. Мужні українські воїни звільнили єдиний обласний центр, захоплений після 24 лютого, навіть швидше, ніж це прогнозував глава ГУР.

Інші прогнози Буданова

На рахунку керівника Головного управління розвідки також є ціла низка прогнозів, які досі перебувають на стадії здійснення. Ось кілька найцікавіших з них:

" Взимку війна значною мірою стихне . І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік. У кінці весни, до літа 2023 року все це має завершитися".

. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік. У кінці весни, до літа 2023 року все це має завершитися". "Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній Росії: від'єднаються певні регіони ... Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає".

... Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає". " Заспокойтеся всі, це виключно погрози . Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити (застосувати ядерну зброю – 24 канал), по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде".

. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити (застосувати ядерну зброю – 24 канал), по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде". "Активна фаза бойових дій має піти на максимальний спад уже до кінця 2022 року. До кінця року ми повинні принаймні зайти на територію Криму".

Як збуваються прогнози Кирила Буданова / інфографіка 24 каналу

Оптимізм Бена Ходжеса

Гідний "суперник" для Кирила Буданова є відставним американським генерал-лейтенантом. Мова про Бена Ходжеса – колишнього командувача Армії США в Європі.

Його прогнози завжди тішать українців, адже є доволі оптимістичними для нашої держави. Так, наприклад, ще 5 березня він спрогнозував поразку російських військ під Києвом.

Бен Ходжес тоді в інтерв'ю українським ЗМІ запевнив, що Україна переможе. Та вже тоді попереджав, що попереду ще багато важких днів, а це – і втрати життів невинних людей, і руйнування великої кількості інфраструктури, приватної власності.

Російські військові не настільки ефективні, як ми думали – у них не вистачає логістичних потужностей для взяття Києва та й особового складу їм теж не вистачає. Тому вони зазнали поразки у прилеглих до Києва районах,

– запевняв американський генерал.

Вже на початку квітня Росія почала вивід своїх військ з Київської області. А за нею – й з Чернігівської та Сумської.

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Звільнення українських територій

Бен Ходжес робив доволі багато прогнозів щодо деокупації українських територій. Так, 26 жовтня в коментарі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" американський генерал спрогнозував терміни повернення тих територій, які були під контролем України до повномасштабного вторгнення.

Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська Росії до лінії 23 лютого протягом двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться як є,

– заявив Бен Ходжес.

Щодо Криму він повторив свій прогноз 8 листопада в інтерв'ю 24 каналу. Він заявив, що Херсон стане правим крилом контрнаступу ЗСУ, а з боку Маріуполя просуватиметься ліве.

Обидві ці лінії націлені зрештою на Крим. Крим – це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа. До того моменту українці будуть відтісняти російські сили, нищити російську логістику,

– пояснив екскомандувач армії США.

Українські військові 11 листопада, тобто через 3 дні після заяви Ходжеса, звільнили Херсон. Вже наступного дня він написав у твітері прогноз, що до січня сили оборони України звільнять Маріуполь і Мелітополь. Усі ці прогнози нині перебувають у прогресі.

Бен Ходжес: коли закінчиться війна

У своєму коментарі в березні екскомандувач армії США в Європі запевняв, що українці завершать війну перемогою, але це буде не швидко. Мовляв, у росіян ще доволі багато сил, вони не збираються просто розвернутися і піти додому.

В інтерв'ю вже від 28 липня – саме тоді, коли ЗСУ готувалися переламувати ситуацію на полі бою – Бен Ходжес запевнив, що очікувати завершення війни взимку не варто.

Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена,

– пояснював генерал-майор.

Вже 31 жовтня в інтерв'ю "Голосу Америки" Бен Ходжес спрогнозував більш конкретні терміни повної деокупації території України. Що цікаво, його прогноз повністю співпадає з думкою глави ГУР Кирила Буданова.

Україна відновить суверенітет над усією своєю територією, звісно ж, включно із Кримом. Я очікую, що це станеться до літа наступного року. Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій ті перебували в лютому,

– заявив Бен Ходжес.

Інші прогнози Бена Ходжеса

"Звичайно, земля в тій частині України, коли намокне, стає болотом. Нею дуже важко пересуватися. Наступ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні . Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян".

. Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян". " Є можливість розвалу Російської Федерації . Ми можемо побачити початок цього – у Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах. Вони побачать, що російської армії нема, і це їхній шанс відколотися".

. Ми можемо побачити початок цього – у Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах. Вони побачать, що російської армії нема, і це їхній шанс відколотися". "Білорусь не вступить у війну. Вони не зможуть нічого зробити. 10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани".

Прогнози Бена Ходжеса про війну: дивіться відео

Обережний Девід Петреус

До списку Буданова та Ходжеса заслужено можна додати й Девіда Петреуса – екскомандувача армії США в Іраку та Афганістані, а також колишнього голови ЦРУ.

Втім, його прогнози зазвичай доволі обережні. Наприклад, 16 березня він прогнозував розвиток подій російсько-української війни. Втім, вирішив обійтися без конкретики, назвавши одразу 4 ймовірні сценарії.

Кривава трясовина для Росії , яка буде гірша, ніж радянська війна в Афганістані у 1980-х роках.

, яка буде гірша, ніж радянська війна в Афганістані у 1980-х роках. Врегулювання шляхом переговорів , оскільки і Путін, і Зеленський усвідомлюють, що жоден з них не може повністю досягти того, чого вони хочуть, і що обидві сторони зазнають величезних руйнувань.

, оскільки і Путін, і Зеленський усвідомлюють, що жоден з них не може повністю досягти того, чого вони хочуть, і що обидві сторони зазнають величезних руйнувань. Путін якимось чином може відійти від влади , а новий лідер міг би визнати нерозсудливість того, що зробив господар Кремля, та піти з України.

, а новий лідер міг би визнати нерозсудливість того, що зробив господар Кремля, та піти з України. Україна переможе, вона насправді перемагає росіян на полі бою і поступово ця реальність приймається в Москві.

Навіть через майже 9 місяців широкомасштабної війни чи не кожен з цих сценаріїв досі залишаються імовірними. Щоправда, схоже, що перший і четвертий – найбільш вірогідні, а другий – найменш.

Петреус про звільнення Херсона

В інтерв'ю 24 каналу від 28 вересня Девід Петреус також зробив прогноз і щодо звільнення українським військом Херсона. Втім, як і раніше, у своїх прогнозах залишився доволі обережним, не вказуючи конкретних термінів звільнення міста.

Україна показала, як вона блискуче може захищати Київ, а також Суми, Чернігів і, звичайно, Харків. Наступ на Херсонщині буде повільнішим, бо треба зачищати великі місцевості, але ЗСУ вже не раз демонстрували, як ефективно вони це роблять,

– підкреслив ексглава ЦРУ.

Особливо він відзначав вміння українських воїнів знищувати мости на Дніпрі й російські понтонні переправи, щоб не дати ворогу вчасно перекидати підкріплення і руйнувати їхню логістику. У підсумку саме ці дії ЗСУ й змусили росіян тікати з Херсона.

Україна в Криму у 2022 році

У цьому ж інтверв'ю екскомандувач військ США в Іраку та Афганістані коментував і слова Кирила Буданова про можливість входження ЗСУ до Криму ще до кінця 2022 року. Американський генерал допускає, що це цілком імовірно.

Насамперед він зазначив, що відповідь на це питання залежить від дуже багатьох факторів. Наприклад, чи відбудеться стрімке падіння моралі російських військ, настільки стрімке, що армія просто побіжить і розпадеться.

Досі ми таке бачили в окремих випадках, але не масово. Якщо таке станеться, тоді точно така можливість існує. Знову ж таки, питання в тому, як ефективно Україна зможе протидіяти цій хвилі мобілізації,

– заявив Девід Петреус.

Згодом доволі швидку втечу росіян ми побачили на Херсонщині. Тож схоже на те, що спільний прогноз Буданова й Петреуса досі має всі шанси на втілення.

Інтерв'ю з Девідом Петреусом: дивіться відео

Замість підсумків

Безперечно, Кирило Буданов як керівник української розвідки, володіє величезним об’ємом інформації щодо ситуації в російсько-українській війні. Бен Ходжес і Девід Петреус хоч і вже відставні генерали, та в їхній обізнаності щодо ситуації також сумнівів не виникає.

У них і досі можуть залишатися доволі потужні зв'язки у Пентагоні та розвідці США. Крім того, багато експертів певні, що деякі позиції, які США не хочуть озвучувати офіційно, вони озвучують саме через впливових людей, які раніше були дотичними до влади чи армії. Саме такими й є Ходжес і Петреус.

Це все дає величезну надію на втілення всіх їхніх прогнозів та сподівання, що Україна звільнить усі свої території, а Росія більше ніколи не зможе розв'язати нову війну. А хто ж дає найвлучніші прогнози щодо війни – вже побачимо за її підсумками.