Таких людей дуже мало: хто може розвалити режим Путіна

Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин не зміг повалити терористичний режим у Росії. Проте рано чи пізно вертикаль кремлівського диктатора Владіміра Путіна розіб'ється.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Олександр Невзоров. Він додав, що Росія чекає зовнішнього впливу для того, аби радикально змінитися.

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На думку російського опозиціонера, лише зовнішня сила зможе остаточно розгромити й завалити путінський режим. ПВК "Вагнера" хоч і складаються з російських зеків, їх однаково сприймали як якусь третю зовнішню силу, яка прийшла.

Невзоров припустив, хто розвалить режим Путіна: дивіться відео

У Росії немає протестної сили

Російського протесту зараз не існує. Він був абсолютно бездарно витрачений на "мирні" мітинги й інші дрібні дурниці.

Зараз росіянам треба перебороти "страх" і виступити проти війни. Такі люди є, проте мізерно мало і їх негайно влада виявляє та розсаджує по в'язницях або робить щось, аби вони назавжди залишились в еміграції,

– сказав Невзоров.

Зараз у Росії немає ніякої внутрішньої протестної сили. Проте є одинаки, які начебто "гідно" поводять себе у питанні української війни. Це люди, у яких є розуміння, що щось доведеться говорити онукам, якось виправдовуватися перед великою кількістю людей й нащадками.

Що відомо про заколот Пригожина