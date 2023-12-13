Хто стоїть за атакою на Київстар: СБУ розкрила деталі
Джерело:СБУ
Відповідальність за атаку на Київстар взяло на себе російське угруповання "Сонцепьок". В СБУ розповіли, що це хакерський підрозділ головного управління генштабу збройних сил Росії.
В СБУ зазначили, продовжують документувати кібератаку Росії по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин. Також фахівці Служби безпеки допомагають Київстару відновити мережу.
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Хто взяв на себе відповідальність за злам Київстару
Відповідальність за атаку на Київстар взяло на себе псевдохакерське угрупування "Сонцепьок". У Службі безпеки пояснили, що це хакерський підрозділ головного управління ГРУ Росії. Фактично, ворог публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.
Ми, хакери "Сонцепьок", беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на "Київстар",
– заявило псевдохакерське угрупування.
Вони також сказали, що нібито знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів та буцімто всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.
Варто зауважити, що у компанії Київстар припустили, що атака могла бути зсередини мережі. Пізніше, коли "Сонцепьок" опублікували своє зізнання, вони "подякували" деяким співробітникам компанії та опублікували скриншоти, на одному з яких було видно браузер з українським інтерфейсом.
Зазначимо, що це ж псевдохакерське угрупування "Сонцепьок" взяло на себе відповідальність за злам 24 Каналу 11 травня 2023 року.
Коли Київстар відновить мережу
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- В СБУ повідомили, що цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень. Тож на відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів піде час.
- Наразі кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після хакерської атаки. 13 грудня спеціалісти планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств і розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету.
- У компанії зазначили, що рівень невизначеності залишається великим, адже необхідно перевірити всю систему. Важливо, щоб при відновленні у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів.
- Київстар також обіцяє надати компенсацію усім абонентам та корпоративним клієнтам після стабілізації роботи мережі, однак у соцмережах вже активізувалися шахраї. У компанії наголосили, що новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок Київстару.