Стрілянина у Дніпрі: "Схеми" розкрили особистість водійки

Коли патрульні зупинили елітну іномарку через порушення ПДР, жінка відмовилася виконувати їхні вимоги. Журналісти з'ясували, хто вона така.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка під час сутички після того, як патрульні зупинили машину Jaguar. Як пише видання, за кермом цієї автівки перебувала жінка.

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Що відомо про скандальну жінку

Її звати Тетяна Патинка. Їй 22 роки. Вона їхала в машині разом з Джумбері Сілогавою, який потім напав на копів та був застрелений. Разом з ними в машині перебували двоє дітей.

Ця жінка має прописку у Дніпропетровській області. Журналістам не вдалося вийти з нею на зв'язок, оскільки її смартфон вимкнений. Цій жінці правоохоронці готують підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. 348 стаття Кримінального кодексу передбачає до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Про це повідомили виданню джерела у МВС.

Нагадаємо, що це не дружина загиблого чоловіка. Він нещодавно розлучився. Його колишня дружина Наталія Сілогава натякнула, що Тетяна Патинка є коханкою Джумбері Сілогави. Відомо, що у машині також перебували діти Наталії та Джумбері. Як пише видання, автівка Jaguar була оформлена саме на колишню дружину.

Що відомо про загиблого чоловіка

Джумбері Сілогава теж прописаний у Дніпропетровській області. У нього був бізнес, пов'язаний з ритуальними послугами. Зазначається, що 38-річний чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху.

За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки,

– мовиться у матеріалі.

В день стрілянини автівка, в якій перебували Джумбері Сілогава, Тетяна Патинка та двоє дітей, порушила ПДР у середмісті Дніпра. Легковик здійснив рух ліворуч з крайньої правої смуги та підрізав інші машини.

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