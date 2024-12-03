Не випадковий на цій посаді: які важливі вміння є у нового спецпредставника США по Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив спецпредставника у питаннях України Кіта Келлога. Він генерал американської армії, людина, яка дуже добре розуміється на тому, що таке Пентагон і яким чином треба захищати національні інтереси США.

Про це в етері 24 Каналу зазначила політолог-американіст Олександра Філіпенко, додавши, що, оцінюючи команду Трампа, можна сказати, що там зібралися люди, які чудово розуміються на внутрішній політиці, але не так досконально на зовнішній.

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Келлог – вашингтонський інсайдер

Політолог-американіст назвала Кіта Келлога вашингтонським інсайдером. З її слів, він добре знає, як працюють внутрішні механізми і як вибудовувати відносини з союзниками та противниками США.

"Він не випадковий на цій посаді. Він абсолютно віддзеркалює погляд команди Трампа стосовно того, що треба підводити ситуацію до завершення війни в Європі та на Ближньому Сході. Наявність спецпредставника – це сигнал того, що Трамп готовий до серйозних переговорів та домовленостей", – вважає Філіпенко.

Експертка нагадала, що днями з'явилось інтерв'ю Кіта Келлога на CNN, потім відповідь Зеленського на Sky News, згодом публікація Трампа в соцмережі – це, на її думку, певні фрагменти одного пазлу, які поступово складаються.

Деталі "мирного плану"

Намітки "мирного плану" від Трампа, зі слів Філіпенко, стали відомі ще до призначення Кіта Келлога спецпредставником США у питаннях України. Раніше деталі цього плану стали відомі від Джей Ді Венса, коли той був кандидатом у віцепрезиденти.

"Частково підтверджується те, що було представлено в тому плані, а саме: поступовий вступ в НАТО, демілітаризована зона по лінії бойового зіткнення, надання додаткової зброї Україні. Але те, що ми не знали й не уявляли в цьому плані – це часткове зняття санкцій з Росії. Це те, що ми побачили зараз в плані Кіта Келлога", – розповіла Філіпенко.

Політолог-американіст наголосила, що Кіт Келлог знає, як вести переговори й він очевидно працює синхронно з майбутнім держсекретарем США Марко Рубіо та чинним радником з нацбезпеки Майклом Волцом.

Експертка зауважила на особливості, яка стосується затвердження нової команди Трампа. Філіпенко пояснила, що міністрів необхідно затверджувати через Сенат і вони мають пройти через процедуру голосування в Конгресі, тому офіційно ще рано стверджувати, що Рубіо – держсекретар США.

Однак кандидатури спецпредставника Келлога і радника з нацбезпеки Волца затверджувати не треба. Це ті люди, які очевидно будуть поряд з Трампом і вже зараз працюють з чинною адміністрацією Білого дому.